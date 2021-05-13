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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

للتهنئة بعيد الفطر المبارك

محافظ أسيوط يستقبل الأنبا يوأنس أسقف أسيوط وساحل سليم والبداري

صدى البلد



استقبل اللواء عصام سعد محافظ أسيوط بمكتبه بديوان عام المحافظة الأنبا يوأنس أسقف أسيوط وساحل سليم والبدارى وتوابعها على رأس وفد من الكنيسة القبطية الارثوذوكسية بحضور عدد من الآباء والمهنة والقساوسة لتقديم التهنئة بمناسبة عيد الفطر المبارك. 

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جاء ذلك بحضور اللواء أسعد الذكير مدير أمن أسيوط والمهندس نبيل الطيبي سكرتير مساعد المحافظة والقس عاموس وكيل المطرانية والقس باخوم وكيل الكنائس الارثوذوكس بأسيوط.
ورحب محافظ أسيوط بالأنبا يوأنس ووفد الكنيسة الارثوذوكسية مؤكدًا اعتزازه وتقديره بالروابط القوية والمشاعر الأخوية والسماحة الدينية التي تميز الشعب المصري وروحه السمحة التي تميزه عن غيره من الشعوب داعيًا المولى العلى القدير أن يحفظ مصرنا الغالية وأن يحفظ شعبها وجيشها وقيادتها السياسية وأن ينعم على شعبها بمزيد من الأمن والاستقرار والرخاء وأن يرفع عنا الوباء والبلاء مؤكدًا أهمية دور الكنيسة في دعم خطط المحافظة وحرصها على تحقيق التنمية فضلًا عن دورها في توعية المواطنين بضرورة الالتزام بتطبيق الاجراءات الاحترازية والوقائية ومنع التجمعات وأهمية التسجيل لتلقي اللقاح حرضا على سلامة الجميع.
ومن جانبه عبر الأنبا يوأنس عن خالص التهنئة بالعيد لمحافظ أسيوط وشركاء الوطن من أبناء هذه المحافظة العريقة مسلمين ومسيحين بإعتبارهم شعب واحد في وطن ومصير واحد مشيراً إلى أن أسيوط تتأصل فيها أرقى معاني التماسك والتآلف بين جميع أبنائها وهو الذى يظهر جلياً فى الأعياد الدينية والوطنية كما يجسده روح التماسك والترابط عند مواجهة التحديات لأننا شركاء في بنيان واحد.

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