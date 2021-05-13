أمريكا: الحكم بسجن أمريكي 20 عامًا قدم الدعم المادي لتنظيم داعش الإرهابي

أكدت وزارة العدل الأمريكية الحكم على مواطن من نيويورك بالسجن لمدة 20 عاما، وذلك لمحاولته تقديم الدعم المادي لتنظيم داعش الإرهابي.



واعترف المتهم، زاكاري كلارك البالغ من العمر 42 عاما، المعروف باسم عمر كبير، وعمر شيشاني، وأبو طلحة، بذنبه بتهمة واحدة بشأن محاولة تقديم المساعدة المادية والموارد لمنظمة إرهابية في أغسطس 2020.



ووفقا لمساعد المدعي العام جون ديميرز، وفقا لقناة "الحرة" الأمريكية ـ الفضائية اليوم الخميس، فإن "حكم اليوم بالسجن 20 عاما يقر بخطورة سلوك كلارك، بما يشمل مطالباته أنصار داعش الآخرين بتنفيذ هجمات "ذئاب إرهابية منفردة" في مدينة نيويورك".



وأضاف أنه "بعد تعهده بالولاء لداعش، قدم كلارك لآخرين تعليمات محددة حول الطعن وصناعة القنابل لاستخدامها في هذا النوع من الهجمات".



من جهتها، قالت المدعية، أودري ستراوس، إن "كلارك تعهد بالولاء لداعش ونشر مناشدات لشن هجمات على العامة والمؤسسات في مدينة نيويورك في غرف دردشة مشفرة مناصرة لداعش".



وذكرت وزارة العدل على سبيل المثال أن كلارك قام، في أغسطس 2019، بنشر تعليمات بشأن كيفية تنفيذ هجوم إرهابي، وكيفية تحديد الهدف وإجراء المراقبة قبل العملية، وكيفية التخطيط وتجنب لفت انتباه السلطات.