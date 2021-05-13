أجواء صلاة عيد الفطر في مسجد الحامدية الشاذلية بالمهندسين.. فيديو

مع قدوم أول أيام عيد الفطر المبارك، انتشرت أجواء البهجة والفرحة بين المصريين في الشوارع في جميع المحافظات، للاحتفال بعيد الفطر وتأدية صلاة العيد داخل المساجد.

وشهد مسجد الحامدية الشاذلية بحي المهندسين داخل محافظة الجيزة، إقبال كبير من قبل المسلمين لتأدية صلاة العيد، والتي انتشر بها صوت تكبيرات العيد، وفرحة المسلمين بأول أيام عيد الفطر.

ورصدت كاميرا "صدى البلد" صلاة العيد من مسجد الحامدية الشاذلية، والتي اتسمت بالتزام المواطنين بالاجراءات الاحترازية المتعارف عليها، والتي أكد عليها وزير الأوقاف في بيان سابق.



وشهد شارع وادي النيل عقب تأدية صلاة العيد، احتفالات المصريين وسعادتهم بقدوم عيد الفطر المبارك، وتوزيع البلالين علي الأطفال، وانتشار بائعي غزل البنات في الشارع.

وتجمع الشباب بالموتوسيكلات وتقديم عروض ترفيهيه بها، بعروض دائرية ومختلفة جذبت المواطنين للمشاهدة والاستمتاع، والتصوير مع الموتوسيكلات ذات الموديلات المختلفة.

وتمثلت مظاهر البهجة والسعادة بطرق مختلفة في شوارع حي المهندسين، وإقبال المواطنين علي مطاعم الأكل من أجل الإفطار عقب صلاة العيد.

https://fb.watch/5stVmvcDpf/

https://fb.watch/5stTGs5ps2/