عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

أجواء صلاة عيد الفطر في مسجد الحامدية الشاذلية بالمهندسين.. فيديو

صدى البلد

مع قدوم أول أيام عيد الفطر المبارك، انتشرت أجواء البهجة والفرحة بين المصريين في الشوارع في جميع المحافظات، للاحتفال بعيد الفطر وتأدية صلاة العيد داخل المساجد.

وشهد مسجد الحامدية الشاذلية بحي المهندسين داخل محافظة الجيزة، إقبال كبير من قبل المسلمين لتأدية صلاة العيد، والتي انتشر بها صوت تكبيرات العيد، وفرحة المسلمين بأول أيام عيد الفطر.

ورصدت كاميرا "صدى البلد" صلاة العيد من مسجد الحامدية الشاذلية، والتي اتسمت بالتزام المواطنين بالاجراءات الاحترازية المتعارف عليها، والتي أكد عليها وزير الأوقاف في بيان سابق.
 

وشهد شارع وادي النيل عقب تأدية صلاة العيد، احتفالات المصريين وسعادتهم بقدوم عيد الفطر المبارك، وتوزيع البلالين علي الأطفال، وانتشار بائعي غزل البنات في الشارع.

 

وتجمع الشباب بالموتوسيكلات وتقديم عروض ترفيهيه بها، بعروض دائرية ومختلفة جذبت المواطنين للمشاهدة والاستمتاع، والتصوير مع الموتوسيكلات ذات الموديلات المختلفة.

 

وتمثلت مظاهر البهجة والسعادة بطرق مختلفة في شوارع حي المهندسين، وإقبال المواطنين علي مطاعم الأكل من أجل الإفطار عقب صلاة العيد.

 

https://fb.watch/5stVmvcDpf/
https://fb.watch/5stTGs5ps2/
أول أيام عيد الفطر المبارك عيد الفطر اجواء البهجة والفرحة صلاة العيد مسجد الحامدية الشاذلية حي المهندسين

ترشيحاتنا

انخفاض واضح..تعرف على أسعار الكحك والبسكويت بمنافذ الزراعة

10 ملايين دولار تفصل كريستيانو عن اللحاق بـ ميسي في سباق الأعلى أجرا

أخبار التكنولوجيا.. أهم الميزات القادمة إلى واتساب.. وتيك توك ينافس فيسبوك بخدمة جديدة

الملك سلمان يغرد في أول أيام العيد.. ماذا قال؟

أغلاها 280 ألف ريال .. أسعار دودج 2021 في السعودية

أخبار الرياضة.. اقتراب نجم الرجاء من الانضمام إلى الأهلي.. الزمالك يهاجم اتحاد الكرة .. موسيماني يدعم شيكابالا ضد العنصرية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

قرارت حكومية جديدة تطبق اليوم للحد من انتشار كورونا.. تعرف عليها

سحب 5055 رخصة لعدم تركيب الملصق الإلكتروني.. تفاصيل

موقف الكاف النهائي من حضور الجماهير في مباراة الأهلي وصن داونز في دوري أبطال أفريقيا

مذبحة وحرب أهلية في إسرائيل.. وقرار عاجل من نتنياهو بعد سقوط الشرطة.. فيديو

تحذير عاجل من سامسونج لجميع مستخدمي هواتف Galaxy.. تفاصيل

علاء عيد: انخفاض عدد الإصابات بفيروس كورونا في مصر نتيجة الاجراءات الاحترازية

بسبب عقوبة شيكابالا.. وزير الرياضة الأسبق يفتح النار على اتحاد الكرة

مواعيد صلاة عيد الفطر 2021 في كل المحافظات

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شقيق شهيد الواحات: الاختيار 2 تجسيد لمعاناة أعين لا تنام لحمايتنا

مواصفات الوحش الصيني شانجان السفين 2021 في السعودية .. صور

أرخص 5 سيارات كهربائية مستعملة في العالم.. صور

كل ما تريد معرفته عن لكزس LF SUV .. صور

فيديو

شاهد .. اشتعال سيارة فيراري F40 نادرة

شاهد.. هدية الرئيس السيسي لأهالي الشهداء قبل عيد الفطر

حفيد ساحر الكرة المصرية محطم الأرقام القياسية.. يستغل مهاراته في إسعاد المواطنين|فيديو

فيديوجراف.. مباراة الأهلي والزمالك هل تحسم مشوار الدوري الليلة؟

المزيد

ساحة رأي

رمضان البيه يكتب: تحية شكر وعرفان للسيد الرئيس

د.فتحي حسين يكتب: أين تذهب أموال الزكاة في مصر

وفاء حسام الدين حسن تكتب: وَكَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ

فاطمة حسن تكتب: سنن العيد وأحكامه

ميران حسين تكتب: ضد المنطق.. «شنطة البطيخة وجراب البيض»

خالد الشناوي يكتب: أحداث الماضي وحكايته

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.طارق منصور

كل واشكر مولاك في العيد

شريف سمير

«حقنة» الجنسية الأمريكية!

مروة لطفي

عيد بلا خيبات عاطفية!

بهجت العبيدي

في التفكير العلمي

مديحة عاشور

عبده داغر أسطورة الموسيقى.. وداعًا

إسلام كمال

حرب الأقصي الجديدة!

محمد نوار

العيد فرحة!

إبراهيم شعبان

أسبانيا تحتفل والهند تبكي.. أعاجيب كورونا

اﻟﻤﺰﻳﺪ