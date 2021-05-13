الهند تسجل 362 ألفا و727 إصابة جديدة بفيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة الهندية ، اليوم الخميس ، أنه تم تسجيل 362 ألفا و727 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) في البلاد خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع بذلك إجمالي حالات الإصابة المؤكدة بالفيروس إلى 23 مليونا و703 آلاف و665 حالة.



وقالت الوزارة - حسبما ذكرت قناة "إنديا تي في" الهندية - إنه تم تسجيل 4120 حالة وفاة جديدة جراء الإصابة بالفيروس في البلاد، ليرتفع بذلك إجمالي الوفيات إلى 258 ألفا و317 حالة.



وأشارت الوزارة إلى أن عدد المتعافين من الفيروس بلغ 19 مليونا و734 ألفا و823 شخصا، وذلك بعدما تعافى 352 ألفا و181 شخصا خلال الـ24 ساعة الماضية.

