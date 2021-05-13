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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الملك سلمان يغرد في أول أيام العيد.. ماذا قال؟

الملك سلمان يغرد في أول أيام العيد.. ماذا قال؟

خادم الحرمين الشريفين
خادم الحرمين الشريفين

قال خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبد العزيز، اليوم الخميس، إنه يدعو الله أن يزيل عن المملكة وعن جميع العالم أجمع كل سوء ومكروه.

وغرد الملك سلمان عبر حسابه الرسمي بموقع "تويتر" قائلاً: "نحمد الله سبحانه أن جعل عيد الفطر المبارك بشارة الخير والرضى، بعد إتمام صيام شهر رمضان وقيامه".

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وأضاف: "إن مما يجسّده العيد؛ الأمل والتفاؤل والسرور، وندعوه سبحانه أن يزيل عنّا وعن العالم أجمع كل سوء ومكروه، وأن يديم علينا جميعًا الأمن والاستقرار والطمأنينة. وكل عام وأنتم بخير".

 

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