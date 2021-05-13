الملك سلمان يغرد في أول أيام العيد.. ماذا قال؟

قال خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبد العزيز، اليوم الخميس، إنه يدعو الله أن يزيل عن المملكة وعن جميع العالم أجمع كل سوء ومكروه.

وغرد الملك سلمان عبر حسابه الرسمي بموقع "تويتر" قائلاً: "نحمد الله سبحانه أن جعل عيد الفطر المبارك بشارة الخير والرضى، بعد إتمام صيام شهر رمضان وقيامه".

وأضاف: "إن مما يجسّده العيد؛ الأمل والتفاؤل والسرور، وندعوه سبحانه أن يزيل عنّا وعن العالم أجمع كل سوء ومكروه، وأن يديم علينا جميعًا الأمن والاستقرار والطمأنينة. وكل عام وأنتم بخير".