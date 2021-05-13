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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

بعد ٣ أيام بحث.. العثور على جثة طفل غرق فى قناطر نجع حمادي

انتشال جثة غريق بقناطر
انتشال جثة غريق بقناطر نجع حمادي

تمكنت قوات الإنقاذ النهرى بقنا، بمساعدة الأهالى، من العثور على جثة طفل غرق فى نهر النيل بجوار خزان نجع حمادي منذ ثلاثة أيام.

 

دفع مرفق إسعاف قنا، بسيارة إسعاف لنقل جثة الطفل إلى مشرحة مستشفى أبوتشت العام، لوضعها تحت تصرف النيابة العامة.

 

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و كان اللواء محمد أبوالمجد، مدير أمن قنا، أصدر إخطارًا من مركز شرطة أبوتشت، يفيد غرق الطفل يوسف سيد محمد ١٣ عاماً، مقيم بقرية العسيرات، فى نهر النيل، أسفل قناطر نجع حمادي.

 

دفعت إدارة الحماية المدنية، بفريق من الإنقاذ النهرى، للبحث عن الجثة الطفل الغارق بجوار قناطر نجع حمادي، واستمرت الجهود على مدار ثلاثة أيام.


تحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

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