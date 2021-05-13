تنفيذ 570 حكما وضبط 614 مخالفة مرورية و18 قضية تموينية بأسوان

شنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن أسوان اليوم الخميس حملة مكبرة لضبط الخارجين عن القانون، تنفيذًا لتوجيهات اللواء عصام عثمان، مدير الأمن.

ففى مجال ضبط الأسلحة النارية والمواد المخدرة تم تم ضبط (3) متهمين وبحوزتهم كمية من نبات البانجو المخدر تزن (600) جرام.

وفي مجال تنفيذ الأحكام تم تنفيذ 570 حكمًا قضائيًا شملت ضبط (122 ) حكم حبس جزئي، و( 16 ) حكم حبس مستأنف، و( 318 ) أحكام غرامات ، و( 112 ) أحكام المخالفات .

اقرأ أيضاً:

وفي مجال ضبط القضايا التموينية تم ضبط 18 قضية تموينية شملت ضبط 8 قضايا لعدم الإعلان عن الأسعار، و5 قضايا لعدم حمل شهادة صحية، وكذا ضبط 5 قضايا لمخالفات المخابز البلدية.

وفي مجال ضبط القضايا المرورية تم ضبط 614 مخالفة مرورية شملت ضبط 5 مركبة توك توك بدون ترخيص، بجانب التصالح الفوري في 98 مخالفة، وتحرير 150 مخالفة غرامة ونش، بجانب سحب تراخيص لـ 100 حالة لعدم قبول التصالح، بالإضافة إلى تحرير 149 مخالفة تجاوز حد السرعة، فضلًا عن 110 مخالفة متنوعة.

وفى مجال القيادة تحت تأثير المواد المخدرة تم فحص ( 25 ) قائد سيارة بكمين غرب أسوان بدائرة قسم أول أسوان مما أسفر الفحص عن ضبط حالتين إيجابية لتعاطي " حشيش وبانجو ".

وتركت نتائج الحملة الأمنية أثر طيب وملموس لدى المواطنين ورسخت لديهم الشعور بالأمن وعمقت الثقة في جهاز الشرطة وقدرته على ضبط الخارجين على القـانون وملاحقتهم وتقديمهم للعدالة.

ويأتي ذلك في ضوء خطة المديرية بتنفيذ استراتيجية وزارة الداخلية بتكثيف التواجد الشرطي بالشارع لإعادة الانضباط وإحكام السيطرة الأمنية ومكافحة الجريمة بشتى صورها خاصة أعمال البلطجة والاتجار في المواد المخدرة والأسلحة النارية بدون ترخيص.

كما أن تنفيذ هذه الجهود يأتى وفقاً لتوجيهات وزير الداخلية يتم القيام بحملات تفتيشية مكبرة تستهدف البؤر الإجرامية وتجار وحائزي الأسلحة النارية وورش تصنيعها والمكافحة الفعالة للقضاء على ظاهرة الاتجار فى المواد المخدرة بكافة أشكالها وضبط حائزيها والمتجرين فيها، وكذا العناصر الإجرامية والخارجين عن القانون والمشهور عنهم أعمال البلطجة وفرض السيطرة، تنسيقًا مع فرع الأمن العام بأسوان.