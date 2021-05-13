أخبار التكنولوجيا.. أهم الميزات القادمة إلى واتساب.. وتيك توك ينافس فيسبوك بخدمة جديدة

نشر موقع «صدى البلد»، مجموعة من الأخبار المتعلقة بالتكنولوجيا خلال الساعات الماضية، مُتضمنة الجديد عن أحدث التقنيات المُختلفة، ونستعرض أبرزها:

لخدمة العميل.. هدير شلبي المدير التنفيذي لـ talabat مصر توصل الطلبات بنفسها|صور



في خطوة هي الأولي من نوعها، قررت هدير شلبي المدير التنفيذي لشركة talabat - طلبات مصر، اختيار عميل بشكل عشوائي لتوصيل طلبه الخاص بنفسها، و سؤاله مباشرةً عن التجربة و أبرز الإيجابيات و تلافي السلبيات ان وجدت.

تيك توك تتحدي فيسبوك بميزة جديدة



تختبر منصة تيك توك TikTok، ميزة جديدة لإضافة خدمة المبيعات داخل التطبيق في أوروبا، من خلال الشراكة مع العديد من العلامات التجارية ، بما في ذلك شركة Hype التي تتخذ من المملكة المتحدة مقراً لها، وهي تعد أحدث جهود الشركة الصينية لمنافسة شركة فيسبوك.

نوبيا تزود هاتف Red Magic 6R بتقنية شحن أسرع



رصد هاتف جديد تابع لشركة نوبيا Nubia ضمن قوائم الوكالة الاتصالات الصينية 3C، والذي يتطابق مع مواصفات الجهاز الذي يحمل رقم الطراز NX666J ضمن قائمة هيئة TENAA السابقة.

تحذير من برنامج ضار يصيب هاتفك عبر تيليجرام.. و3 طرق للحماية منه



يلاحق نوعا جديدا من البرامج الضارة تطبيقات العملات المشفرة وتطبيق تيليجرام، والتي تم تطويرها مؤخرا لسرقة بيانات الاعتماد من تطبيقات التراسل مثل Discord و تطبيق الشبكة الافتراضية NordVPN، ومنصة التوزيع Steam.

أهم الميزات المقرر إضافتها إلى تطبيق واتساب في 2021



تختبر منصة المراسلة الفورية الأشهر واتساب WhatsApp بعض الميزات الجديدة، والتي من المقرر إصدارها خلال العام الجاري 2021، وفيما يلي نستعرض أبرز الميزات الجديدة القادمة إلى تطبيق التراسل التابع لشركة فيسبوك والتي من شأنها تحسين تجربة المستخدم بشكل عام، وفقا لما ذكره موقع "gadgets 360".

بتقنية الـ 5G.. شاومي تطلق هاتف خارق ينافس هواتف سامسونج



كشفت شركة شاومي Xiaomi، عن هاتفها الأحدث والذي ينضم لأسرة الهواتف الرائدة بتقنية الجيل الخامس 5G، وينطلق هاتف Mi 11 Ultra بمواصفات وإمكانيات قوية تجعل منه أكبر منافسي أجهزة سامسونج الجديدة.