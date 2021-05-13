قام الشاب مرقص موريس بتوزيع ورود على المصلين والأطفال عقب الانتهاء من صلاة عيد الفطر المبارك، بمسجد الإمام على بن ابى طالب بمدينة بنى سويف الجديدة.

شاهد| شاب قبطي يوزع الورود على المصلين ببني سويف

كان الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف أدى صلاة عيد الفطر المبارك بمسجد عمربن عبدالعزيز بمدينة بني سويف وسط عدد من المصلين من أبناء المحافظة وفي ظل التزام تام بتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية وضوابط وزارة الأوقاف باقتصار الصلاة داخل المسجد وارتداء الكمامات والحفاظ على التباعد الاجتماعي وإحضار المصلى الشخصية، وذلك في حضور الدكتور عاصم سلامة نائب المحافظ، السيد بلال حبش نائب المحافظ، اللواء محمد مراد مساعد وزير الداخلية مدير أمن بني سويف، اللواء حسام حمودة السكرتير العام المساعد، العميد عماد الدين عبدالسميع المستشار العسكري للمحافظة، الشيخ صفوت نظيروكيل وزارة الأوقاف،واللواء وليد البيلي رئيس المدينة، المستشار أحمد عبدالجواد رئيس مجلس إدارة المسجد ،وعدد من أعضاء مجلس النواب والقيادات الأمنية و التنفيذية.

حرص الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف على توجيه كلمة لأبناء المحافظة بمناسبة عيد الفطر المبارك ، حيث قدم المحافظ التهنىة لكافة أبناء المحافظة، بالعيد، داعيا المولى عزوجل أن يعيده على مصرنا الحبيبة والأمتين العربية والإسلامية بكل الخير واليمن والبركة، سائلاً الله سبحانه وتعالى أن يديم على مصرنا الغالية نعمة الأمن والأمان تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية وأن يحفظ الله وطننا من كل الشرور وأن يرفع عنا الوباء والبلاء.

شاهد| شاب قبطي يوزع الورود على المصلين ببني سويف

وشدد محافظ بني سويف على أهمية الالتزام بالاجراءات الاحترازية والوقائية،حتى يأتي العام القادم ، وقد انتهت أزمة كورونا ، وقد انتصرنا عليها ، ونعود لحياتنا الطبيعية كما كانت من قبل، في كل المناحي ، داعيا المولى عز وجل أن يأتي العام المقبل أو العيد القادم ، ونقيم صلاة العيد دون حواجز أو إجراءات وقائية، بعد أن قد تمكنا من القضاء على الفيروس بإذن الله تعالى،مؤكدا على أن الإجراءات الاحترازية المشددة التي تنفذها الدولة متمثلة في أجهزتها المعنية، هي من باب الحفاظ على صحة وسلامة أهالينا ، والحد من انتشار عدوى فيروس كورونا ، ومؤكدا ثقته في وعي المواطن السويفي في أن يكون ساعدا داعما لجهود الدولة في ذلك.

شاهد| شاب قبطي يوزع الورود على المصلين ببني سويف

وِأشار محافظ بني سويف إلى أن إقامة صلاة العيد في ظل تلك الظروف،يعد نعمة من الله تعالى ، وجهد كبير تبذله أجهزة الحكومة، من خلال إجراءات وتعليمات وقائية ضمن خطة الدولة لمجابهة تداعيات فيروس كورونا ، وحرصا وحفاظا على أن تظل المناسبة في أجواء سعيدة دون حدوث مايعكرها.

ودعا محافظ بني سويف المواطنين إلى التسجيل بالموقع الذي أتاحته وزارة الصحة، للحصول على لقاح كورونا ، مؤكدا على أن ذلك يساهم بشكل كبير في دفع جهود الدولة في مجابهة تداعيات عدوى كورونا ، ومشيرا لجهود الدولة في توفير اللقاح لكل المواطنين وحسب الأولويات الصحية

شاهد| شاب قبطي يوزع الورود على المصلين ببني سويف

جاء ذلك عقب أداء المحافظ صلاة عيد الفطر المبارك بمسجد عمربن عبدالعزيز بمدينة بني سويف وسط عدد من المصلين من أبناء المحافظة وفي ظل التزام تام بتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية وضوابط وزارة الأوقاف باقتصار الصلاة داخل المسجد وارتداء الكمامات والحفاظ على التباعد الاجتماعي وإحضار المصلى الشخصية، وذلك في حضور الدكتور عاصم سلامة نائب المحافظ،السيد بلال حبش نائب المحافظ،اللواء محمد مراد مساعد وزير الداخلية مدير أمن بني سويف،اللواءحسام حمودة السكرتيرالعام المساعد،العميد عماد الدين عبدالسميع المستشار العسكري للمحافظة،الشيخ صفوت نظيروكيل وزارة الأوقاف،واللواء وليد البيلي رئيس المدينة،المستشار أحمد عبدالجواد رئيس مجلس إدارة المسجد ،وعدد من أعضاء مجلس النواب والقيادات الأمنية و التنفيذية.