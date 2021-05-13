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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

10 ملايين دولار تفصل كريستيانو عن اللحاق بـ ميسي في سباق الأعلى أجرا

صدى البلد

تصدر الأسطورة السويسري روجيه فيدرر، لاعبي التنس في قائمة فوربس للرياضين الأعلى أجرا في العالم، في موسم 2020-2021، بينما جاء سابعا ضمن القائمة الكلية التي يتصدرها نجم الألعاب القتالية المختلطة كونر ماكجريجور.

وكان فيدرر قد تصدر قائمة فوربس للرياضيين الأعلى أجرا، في العام الماضي، لأول مرة في تاريخه، بصافي أرباح 106.3 ملايين دولار.

وفي هذا الموسم عانى فيدرر بسبب عدم مشاركته في البطولات بسبب العمليات الجراحية المتتالية، ولم يشارك سوى في بطولة واحدة هذا الموسم، هي بطولة قطر المفتوحة للتنس، التي ودعها من الدور ربع النهائي.

وعلى الرغم من قلة مشاركته في البطولات، إلا أن فيدرر تمكن من احتلال المركز السابع في قائمة الرياضيين الأعلى أجرا (2020-2021) وذلك بفضل عقود الرعاية الضخمة مع الشركات الكبيرة.

وتصدر القائمة الأيرلندي كونور ماكجريجور بطل الفنون القتالية المختلطة، بإجمالي أرباح بلغت 180 مليون دولار.

وجاء ثانيا الأرجنتيني ليونيل ميسي نجم برشلونة بـ 130 مليون دولار، متفوقا على نجم يوفنتوس كريستيانو رونالدو الذي جاء ثالثا بأرباح 120 مليون دولار.

وحل نجم الرجبي داك بيرسكوت في المركز الرابع بـ 107.5 ملايين دولار، وحل نجم السلة الأمريكي ليبرون جيمس في المركز الخامس بـ 96.5 مليون دولار، يليه البرازيلي نيمار نجم باريس سان جيرمان بـ 95 مليون دولار.

وحل السويسري فيدرر في المركز السابع برصيد 90 مليون دولار، قبل أسطورة فورمولا 1 لويس هاميلتون ثامن الترتيب بـ 82 مليون دولار.

وفي المركز التاسع جاء نجم الرجبي توم برادي بـ 76 مليون دولار، يليه كيفين ديورانت نجم السلة الأمريكي بـ 75 مليون دولار.

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