لبنان.. رئيس حكومة تصريف الأعمال يغرد في أول أيام العيد بشأن أزمة التشكيل

قال رئيس حكومة تصريف الأعمال في لبنان، حسان دياب، اليوم الخميس، إنه يدعو الله أن يكون عيد الفطر بوابة فرج من المرحلة الصعبة التي يمر بها لبنان واللبنانيين.

وغرد دياب عبر حسابه الرسمي بموقع "تويتر" قائلاً: "مع نهاية شهر العبادة والصبر، نتضرع إلى الله أن يكون عيد الفطر بوابة فرج من المرحلة الصعبة التي يمر بها لبنان واللبنانيين".

وأضاف: "الأمل لا ينقطع بأن يهدي الله المعنيين بتقديم المصلحة الوطنية وتشكيل حكومة جديدة.. كل عيد وأنتم بخير".

ويشهد لبنان منذ عام ونصف أزمة اقتصادية ومالية غير مسبوقة، خاصة مع تدهور قيمة العملة الوطنية وانفجار مرفأ بيروت، وأزمة تشكيل الحكومة.