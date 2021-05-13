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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

بتكوين تتراجع بأكثر من 13% بعد توقف تسلا عن قبول العملة لشراء سياراتها

صدى البلد

تراجعت عملة بتكوين بأكثر من 13% للتدول عند مستوى الـ 49 ألف دولار بعد إعلان إيلونماسك أن تسلا أوقفت شراء السيارات باستخدام العملة.

وقال الرئيس التنفيذي لشركة Tesla إيلون ماسك، الأربعاء 12 مايو في تغريدة إن Tesla أوقفت شراء السيارات باستخدام بتكوين، خوفًا من زيادة استخدام الوقود الأحفوري في تعدين العملة.

وفي فبراير الماضي، كشفت Tesla أنها اشترت ما قيمته 1.5 مليار دولار من بتكوين وقد تستثمر في المزيد من بتكوين أو العملات المشفرة الأخرى في المستقبل.

وقال ماسك إن Tesla ستحتفظ بعملة بتكوين التي تمتلكها بالفعل بدلاً من بيعها، وستبحث في قبول العملات المشفرة الأخرى التي تتطلب طاقة أقل في التعدين لشراء سيارات الشركة.

العملات المشفرة إيلون ماسك شراء السيارات شراء سيارات بتكوين

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