كيف نهيئ الجهاز المناعي للتعامل مع كورونا خلال عيد الفطر .. استشاري يوضح

صحتك بالدنيا

قال الدكتور محمد راشد ، استشاري التحاليل الطبية والفيروسات ، إن شهر رمضان المبارك يكثر فيه العزومات والتجمعات أثناء الإفطار ، مما أدى ذلك لزيادة حالات الإصابة بفيروس كورونا.

وأضاف " راشد " ، خلال مكالمة هاتفية ببرنامج هذا الصباح ، المذاع على فضائية اكسترا نيوز ، إن هناك بعض النصائح التي لابد من إتباعها حتى نعبر فترة عيد الفطر بسلام

وأشار استشاري التحاليل الطبية والفيروسات ، إلى أنه لابد من وجود وجبة غذائية مكونة من البروتينات والنشويات والدهون ، مع شرب السوائل على فترات متباعدة على مدار اليوم .

وتابع الدكتور محمد راشد ، استشاري التحاليل الطبية والفيروسات أنه لابد من تقليل فترة السهر ، وأن تكون فترة النوم كافية ليست أقل من 7 ساعات حتى نهيئ الجهاز المناعي للتعامل مع أي عدوى بشكل جيد ،والبعد عن التوتر والمشاكل والقلق والتواصل عن طريق التليفونات ، أو الخروج فى مكان مفتوح والبعد عن التدخين والمدخنين حتى لا تضعف المناعة وبالتالي تؤثر عن كفاءة الجهاز التنفسي .



