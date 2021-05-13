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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

ننشر أسعار الاسماك والجمبري اليوم الخميس 13 مايو 2021

صدى البلد

ننشر أسعار الأسماك والجمبرى بأنواعها المختلفة والمأكولات البحرية اليوم الخميس 13 مايو 2021 وفقا لآخر تحديث للبوابة الإلكترونية لسوق العبور لتجارة الجملة.


وسجل كيلو سمك البلطي1 سعرًا يتراوح بين 22 إلى 25 جنيها وسمك البلطي نمرة "2" يتراوح سعره من 19 إلى 21 جنيها وسمك البلطى الأسوانى من 17 إلى 37 جنيها.


وتراوح سعر كيلو سمك قشر بياض ما بين 90 و 110 جنيهًا، وسجل سعر كيلو سمك البورى 2 سعر 38 جنيها.


فيما بلغ سعر كيلو سمك المكرونة المجمدة حوالي 30 جنيها، وسعر كيلو سمك المكرونة السويسى 70 جنيها ، ووصل سعر كيلو سمك موسى 130 جنيها للكيلو.

كما سجل المرجان2 حوالي 27 جنيه، والمرجان المجمد سجل سعر 25 جنيه، والبربون 1 سجل حوالي 46 جنيها، وسجل سعر كيلو سمك الدنيس فى سوق العبور من 90 إلى 110 جنيهات للكيلو.


وسعر(سبيط -كاليمارى -سابيا ) فى سوق العبور مابين 110 إلى 170 جنيها ، كابوريا من 30 إلى 130 جنيها .


وسجلت أسعار الجمبري فى سوق العبور كالتالي، أسعار الجمبرى جامبو ما بين 400 إلى 470 جنيها، وسجل أسعار الجمبرى 1 ما بين 300 إلى 360جنيها ، وسجل أسعار الجمبري 2 ما بين 200 إلى 250 جنيها، وسجل أسعار الجمبري 2 مجمد مابين 85 إلى 165 جنيها ، وسجل أسعار الجمبرى 3 مابين 90 إلى 170جنيها.

اسعار الجمبري اسعار الاسماك والجمبري الاسماك مكرونة موسى قشر بياض اسعار الاسماك

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