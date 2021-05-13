تحذير برلمانى للشعب المصرى من خطر انتشار كورونا خلال عيد الفطر.. نواب: اتخاذ كافة التدابير الاحترازية ضرورة.. ومطالب بتحصيل الغرامات على من يتجاهل ارتداء الكمامة

برلمانى يطالب بتشديد الرقابة خلال أيام العيد ومعاقبة مخالفي الإجراءات الاحترازية

برلمانية تطالب المواطنين بعدم مخالفة الإجراءات الاحترازية بكورونا

برلمانية: عيد الفطر يتطلب تطبيق إجراءات حازمة ومشددة لمنع انتشار كورونا

حذر عدد من أعضاء مجلس النواب، المواطنين من خطر انتشار فيروس كورونا المستجد، مؤكدين أن الفيروس مازال موجود وبقوة ويجيب على الجميع الالتزام بالإجراءات الاحترازية والتباعد وارتداء الكمامة منعًا من انتشار الفيروس.

فى البداية ، هنأ عاطف المغاورى عضو مجلس النواب، المصريين، بعيد الفطر، قائلا:" يجب عليكم الالتزام بالاجراءات الاحترازية الخاصة بالتصدى لفيروس كورونا.





وقال “المغاورى” لـ"صدى البلد"، إن الشعب المصرى يجب أن يلتزم بالإجراءات الاحترازية و بعدم التجمعات العائلية خلال أيام العيد تجنبا لحدوث إصابات وزيادة النسبة، مؤكدا ضرورة أن يتبع المواطنين جميع الإجراءات الوقائية والاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

وأشار عضو مجلس النواب، الى ضرورة معاقبة مخالفي التعليمات والتدابير الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا لأنهم السبب الرئيسى وراء زيادة معدلات الإصابة بالفيروس، مطالبا في الوقت نفسه الحكومة بضرورة تشديد الرقابة على تنفيذ الإجراءات الاحترازية خلال صلاة العيد ومنع التكدسات والتجمعات حتى نستطيع مكافحة انتشار الفيروس.



ومن جانبها، هنأت عبلة الهوارى عضو مجلس النواب، الشعب المصري بمناسبة عيد الفطر المبارك، متمنيا دوام الأمن والاستقرار لمصر، وأعاده الله على الأمة العربية بالخير واليمن والبركات.



وقالت الهوارى فى تصريح خاص لـ"صدى البلد"، إنه من الضرورى أن يلتزم المصريين باتباع الإجراءات الاحترازية خلال إجازة عيد الفطر المبارك، والحرص على ارتداء الكمامة واستخدام المطهرات والابتعاد عن التجمعات والزيارات العائلية حفاظا على صحتهم وصحة أبنائهم وذلك للحد من انتشار ڤيروس كورونا، وخاصة أن الموجة الثالثة سريعة الانتشار.

وتابعت النائبة حديثها قائلة:" المواطن عليه المسؤولية الأكبر فعلى المواطنين ضرورة اتخاذ كافة التدابير من ارتداء الكمامة، وتحقيق التباعد الاجتماعي في المواصلات، وعدم الزحام حرصا على سلامتهم وصحتهم، مؤكدة على أن الجميع يتكاتف من أجل صحة وسلامة جموع المواطنين".



أكدت النائبة الدكتورة عبلة الألفي عضو لجنة الصحة بمجلس النواب أن عيد الفطر المبارك يتطلب تطبيق إجراءات حازمة ومشددة خلال أيام العيد لمنع انتشار فيروس كورونا، خاصة فى ظل تزايد معدلات الإصابة في الفترة الأخيرة وعلى رأسها قيام الأجهزة المعنية بالتنبيه لعملية التنقلات في أجازات عيد الفطر وخاصة من القاهرة للمحافظات والعكس، حتى لا تكون بيئة لانتشار العدوى من ناحية نتيجة الزحام، أو ساحة لنقل العدوى من محافظات لأخرى ومن ثم تكون التداعيات أكبر وأكبر.



وأوضحت عضو لجنة الصحة بمجلس النواب فى بيان صحفى لها أن التنقلات تتطلب ضرورة اتخاذ جميع الإجراءات الوقائية من البعد عن التكدس والزحام وارتداء الكمامات والحد من التزاور أو الزحام في الكافيهات، إلى جانب استخدام المطهرات والبعد عن العادات السيئة من السلام بالقبلات والأحضان.

وتابعت دكتورة عبلة الألفي أن المواطن عليه المسؤولية الأكبر فعلى المواطنين ضرورة اتخاذ كافة التدابير من ارتداء الكمامة، وتحقيق التباعد الاجتماعي في المواصلات، وعدم الزحام حرصا على سلامتهم وصحتهم، مؤكدة على أن الجميع يتكاتف من أجل صحة وسلامة جموع المواطنين.

وطالبت عضو لجنة الصحة بمجلس النواب لابد ان تقوم الأجهزة التنفيذية من المحليات بالمتابعة والرقابة على تطبيق هذه الضوابط مع الاستمرار فى تحصيل الغرامات على من يتجاهل ارتداء الكمامات فى المواصلات والأماكن العامة حتى لا يؤدى عدم تحصيلها الى اهمال واستهتار المواطن بالإجراءات الاحترازية.



كما نوهت بضرورة الإسراع بالتطعيم حتي نستطيع السيطرة على انتشار الفيروس حيث إن نسبة ممن تم تطعيمهم حتى الآن لا تتعدى ٢٪؜ من الشعب المصري وأنه لابد أن نصل إلى ٧٠٪؜ من البالغين حتى نطمئن للسيطرة على الوباء كما حدث في المملكة المتحدة.