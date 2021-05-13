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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

إصابة إسرائيلي في عملية طعن بمدينة اللد

الشرطة الإسرائيلية
الشرطة الإسرائيلية

أفادت قناة "سكاي نيوز" بإصابة مستوطن إسرائيلي في عملية طعن بمدينة اللد الإسرائيلية جنوب شرق تل أبيب، فيما اعتقلت الشرطة الإسرائيلية 20 مواطنًا عربيًا وسط استمرار المصادمات بين السكان العرب واليهود.

 

وأعلنت شرطة الاحتلال الإسرائيلي، أمس الأربعاء، فرض حظر تجوال في مدينة اللد للسيطرة على الوضع.

الاحتلال يعلن فرض حظر تجوال في مدينة اللد

سقوط صواريخ من غزة على مدينة اللد.. ونتنياهو يعلن الطوارئ

ونقلت وسائل إعلام متفرقة، عن شرطة الاحتلال قولها، إنه تم إعلان فرض حظر التجوال بدءًا من الساعة 8 مساء وحتى الـ 4 صباح من اليوم التالي، بسبب المواجهات.

 

وكان رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، أعلن حالة الطوارئ في المدينة فجر يوم الأربعاء.

 

وعقد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو اجتماعا بمشاركة كل من وزير الدفاع ووزير الأمن الداخلي والمفوض العام للشرطة ورئيس هيئة الأمن القومي والمستشار القانوني للحكومة الإسرائيلية، في أعقاب سقوط صواريخ المقاومة الفلسطينية بمدينة اللد حيث تم الاتفاق على إعلان حالة طوارئ خاصة في المدينة.

اللد طعن إسرائيل فلسطين غزة نتنياهو

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