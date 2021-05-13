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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

أسعار العملات الأجنبية والعربية اليوم الخميس 13-5- 2021

أسعار العملات الأجنبية
أسعار العملات الأجنبية

استعرض برنامج "8 الصبح" المُذاع على فضائية"dmc، اليوم الخميس 13- 5-2021، تقريرًا مُفصلًا عن أسعار العملات الأجنبية والعربية .

 

سعر الدولار اليوم

وسجل سعر الدولار الأمريكي اليوم 15.70 جنيه للبيع، و15.60 جنيه للشراء.

 

سعر اليورو

سعر اليورو 18.94 جنيه للبيع و18.72 جنيه للشراء.

 

سعر الجنيه الإسترليني

سعر الجنيه الإسترليني 21.84 جنيه للبيع و21.60 جنيه للشراء.

 

سعر الريال السعودى

سعر الريال السعودى 4.18 جنيه للبيع و4.15 جنيه للشراء.

 

سعر الدينار الكويتى

سعر الدينار الكويتى 52.11 جنيه للبيع 48.96 جنيه للشراء.

 

اسعار العملات الاجنبية اليوم سعر اليورو سعر الريال السعودى سعر الدينار الكويتي

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