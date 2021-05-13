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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

تصعيد أول أيام عيد الفطر.. جيش الاحتلال يحشد قوات ضخمة على الحدود مع قطاع غزة

قوات برية إسرائيلية
قوات برية إسرائيلية

أفادت وكالة "رويترز" للأنباء، بأن جيش الاحتلال الإسرائيلي يحشد قوات ضخمة على الحدود مع قطاع غزة.

 

وحسب الوكالة، تجهز إسرائيل لحشد قوات برية كبيرة على طول حدود غزة اليوم الخميس، في الوقت الذي أطلقت حماس وابلًا صاروخيًا على جنوب إسرائيل منذ الليل.

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وبحلول فجر اليوم الخميس، جددت إسرائيل غاراتها الجوية على الأراضي الفلسطينية المحتلة، ودمرت مبنى سكني من ستة طوابق وسط مدينة غزة.

 

بينما جددت القوى العالمية دعواتها إلى الهدوء وضبط النفس ووقف التصعيد بين إسرائيل وفلسطين.

 

وقال متحدث عسكري إن إسرائيل أعدت قوات قتالية على طول حدود غزة وكانت في مراحل مختلفة من التحضير للعمليات البرية، في خطوة من شأنها أن تعود بعمليات التوغل بين إسرائيل وغزة في عامي 2014 و 2008-2009.

 

وقال الكولونيل جوناثان كونريكوس "رئيس الأركان يتفقد تلك الاستعدادات ويقدم النصائح.. لدينا مقر قيادة وثلاثة ألوية مناورة في غزة يعدون أنفسهم لهذا الوضع ولحالات الطوارئ المختلفة.

 

وفي وقت سابق، قالت وسائل إعلام فلسطينية إن زوارق حربية إسرائيلية قصفت المنطقة الشمالية الغربية من القطاع.

 

ومنذ قليل، قال الجيش الإسرائيلي في بيان له إنه استهدف أكثر من 650 هدفًا في قطاع غزة، منذ بدء التصعيد بين إسرائيل والفلسطينيين.

 

وأضاف الجيش الإسرائيلي: "تم تدمير 3 أبراج و القضاء على 10 مسؤولين كبار في حماس والجهاد".

وفي وقت سابق، اليوم الخميس، أعلن الجيش الإسرائيلي إنه تم إطلاق نحو 1500 صاروخ من غزة باتجاه إسرائيل هذا الأسبوع، وقد تم اعتراض المئات منها.

 

وتصاعدت حدة التوتر بين قطاع غزة وإسرائيل، على خلفية الأحداث في المسجد الأقصى وحي الشيخ جراح بالقدس الشرقية المحتلة.

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