ضحايا إجازة العيد.. مصرع وإصابة ٨ في انقلاب ميكروباص بطريق سانت / كاترين دهب

لقيت فتاة وسيدة مصرعهما وأصيب ٦ آخرون، اليوم الخميس أول أيام عيد الفطر المبارك، آثر انقلاب ميكروباص على طريق سانت كاترين - دهب في جنوب سيناء.

تلقى اللواء أحمد الألفي، مدير أمن جنوب سيناء، اليوم بلاغًا من مأمور قسم شرطة مدينة سانت كاترين، بوقوع حادث انقلاب سيارة ميكروباص رقم ( ٤٣٦٣١ - د. ج ) القاهرة بالقرب من مطار سانت كاترين، على طريق سانت كاترين – دهب.

وأسفر الحادث عن مصرع اثنين وهما بسمة شعبان حسين إبراهيم ٢٤ عامًا، وسميرة أحمد عيد الجرحي ٤١ عامًا، وكلاهما من الجيزة، وجرى نقل الجثتين إلى ثلاجة مستشفى سانت كاترين.

كما جرى إصابة ٦ أشخاص أخرين وهم: محمود عبد الوهاب محمد ٢٠ عامًا، من محافظة الجيزة، كسر في الفخذ والعظام، مدحت علي أحمد سائق الميكروباص ٣٣ عامًا من مدينة طنطا محافظة الغربية، عبد العزيز كريم عبد العزيز، ٢٠عامًا من العمرانية محافظة الجيزة، وجرى نقل الثلاثة إلى مستشفى شرم الشيخ الدولي.

كما أصيبت أيه محمود أحمد ٢٧ عامًا من محافظة الجيزة، وفرح محمد علوان ١٨ عامًا، ومحسن أشرف حسن ٢١ عامًا من محافظة الجيزة، جري تحويلهم إلى مستشفى أبورديس العام، بينما نجا من الحادث ثلاث أشخاص.

وجرى إخلاء مواقع الحوادث، وتحرير المحاضر اللازمة للعرض على النيابة العامة.

وأكد المصابون في أقوالهم أنهم كانوا متجهين إلى مدينة دهب، لقضاء عطلة عيد الفطر المبارك، وانقلب الميكروباص فجأة خلال السير على الطريق بعد خروجهم من سانت كاترين.

وقال اللواء طلعت العناني، رئيس مدينة سانت كاترين، إنه انتقل إلى موقع الحادث مباشرة، وقد دخل الميكروباص بالخطأ في طريق مطار سانت كاترين، وخلال قيادة السائق للسيارة فوجئ بدوران وكان يسير بسرعة مما أدى إلى انقلاب السيارة.

وأضاف رئيس المدينة في تصريح له اليوم، أنه جرى نقل الجثتين والمصابين إلى مستشفى سانت كاترين، وجرى تحويل ٣ حالات إلى مستشفى شرم الشيخ الدولي، ونقل ٣ حالات أخرى إلى مستشفى أبورديس العام، بينما خرج ثلاث أشخاص من المستشفى فور التأكد من سلامتهم، وعدم إصابتهم في الحادث.

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