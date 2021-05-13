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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

نجم الأهلي والمنتخب يشارك في فوز فريقه بالدوري الأمريكي

صدى البلد

شارك المصري أحمد حمدي، في فوز فريقه مونتريال إمباكت على إنتر ميامي 2-0 ضمن منافسات الدوري الأمريكي صباح اليوم الخميس، بعد ظهوره أساسيا لأول مرة.

وكان حمدي، شارك كبديل في الجولتين الماضيتين أمام فانكوفر وايتكايس، وكولومبوس كرو منذ الانتقال لصفوفه مونتريال قادما من فريق الجونة المصري على سبيل الإعارة.

وترك حمدي بصمة جيدة في وسط ملعب مونتريال، حيث شارك على مدار 74 دقيقة.

ووقع حمدي على لقطة مميزة حين راوغ الفرنسي المتوج بكأس العالم 2018 بلاس ماتويدي لاعب يوفنتوس وباريس سان جيرمان سابقا، ولاعب إنتر ميامي حاليا.

وأبرز حساب مونتريال على تويتر مراوغة حمدي لماتويدي، التي لاقت تفاعلا كبيرا من جانب مشجعي الفريق.

وسجل ثنائية مونتريال بيورن جونسون في الدقيقتين 14 و25، ليرفع الفريق رصيده للنقطة 8 في صدارة ترتيب المجموعة الشرقية.

وتوقفت المباراة بسبب أحوال الطقس مع انطلاقة الشوط الثاني قبل استئنافها، حتى انتهت بفوز مونتريال.

ولعب حمدي من قبل لصفوف الأهلي المصري ثم الجونة، ويتواجد ضمن المنتخب الأولمبي المصري، الذي تأهل للمشاركة في أولمبياد طوكيو المقبلة.

ولمس حمدي الكرة 49 مرة، وأرسل 38 تمريرة، منها 33 تمريرة صحيحة بنسبة دقة بلغت 87%، كما وقع على 3 مراوغات ناجحة خلال اللقاء.

وسدد اللاعب المصري بين القائمين والعارضة كرة وحيدة وله 11 تدخلا أرضيا فاز بـ7 منها وفقا لموقع سوفا سكور المتخصص في الإحصائيات.

أحمد حمدي مونتريال إمباكت إنتر ميامي الدوري الأمريكي الأهلى الجونة اولمبياد طوكيو

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