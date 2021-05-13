عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

خلال إجازة عيد الفطر المبارك

تحويل للنيابة العسكرية و5 ملايين جنيه كفالة.. الري بالمرصاد لمخالفات نهر النيل في 3 محافظات

صدى البلد

قامت أجهزة وزارة الموارد المائية والري باتخاذ الإجراءات اللازمة لإزالة عدد من التعديات على مجرى نهر النيل بالقاهرة والجيزة والمنيا.

وفي إطار العمل على رصد ووأد المخالفات في مهدها .. فقد رصدت أجهزة الوزارة قيام أحد المخالفين بناحية خلف مفكو بحلوان بعمل كافيتريا ، وعلي الفور تم التجهيز لإجراء الإزالة ، إلا أن المخالف استجاب على الفور وقام بإزالة المخالفة بمعرفته ، كما تم رصد عمل تكسية وبرجولات بجزيرة الدهب ، وعلي الفور تم التعامل مع المخالفة وإزالتها بمعدات إدارة حماية النيل المختصة بعد رفض المخالف إزالتها بمعرفته ، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالف.

وفي ظل المتابعة المستمرة للتعديات التي سبق إزالتها لعدم تكرارها مرة أخرى .. فقد تم رصد قيام أحد المخالفين بإعادة مخالفة بناحية منيل شيحة بأبو النمرس بمحافظة الجيزة ، وقد سبق القبض عليه وإزالة المخالفات المرتكبة وعرضه على النيابة العسكرية وخروجه بكفالة ٥ مليون جنيه ، إلا أن المخالف حاول استغلال فتره أجازه العيد لإعادة المخالفة ، إلا أن أجهزة الوزارة قامت برصد التعدي في الحال ، الأمر الذى دفع المخالف لإزالة المخالفة بمعرفته ووقع إقرار بعدم تكرار المخالفة.

وفي محافظة المنيا .. تم رصد مجموعة من سيارات النقل التي تقوم بردم بعض أراضي طرح النهر بقرية عرب الزينة بمركز سمالوط ، وعلي الفور تم التنسيق مع إدارة مرور المنيا وشرطة المسطحات المائية ، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية بتحرير عدد ٤٠ محضر مخالفة وقرار إزالة وتحويل المخالفين للنيابة المختصة ، وقد قام المتعدين بتدبير المعدات اللازمة لرفع الردم حيث بدأت عملية إزالة التعدي وسيتم نهو الإزالة خلال إجازة العيد.

وصرح الدكتور عبد العاطي أن اجهزه الوزارة ماضيه في التصدي لكافه أشكال التعديات على نهر النيل ، موضحاً أن الإجراءات الفورية والصارمة الذي تتخذها أجهزة الوزارة هي رساله لكل من تسول له نفسه القيام بأي مخالفه على نهر النيل.

وأوضح الدكتور محمد عبد العاطي وزير الري أنه وفي إطار اهتمام الوزارة بنهر النيل والحرص علي الحفاظ الدائم عليه .. فقد تم إطلاق الحملة القومية لحمايه نهر النيل بتاريخ ٢٠١٥/١/٥ تحت رعاية  رئيس الجمهورية وذلك للحد من انتشار التعديات علي المجري .. وقد أسفرت جهود أجهزة الوزارة بالتعاون مع  الأجهزة الأمنية عن إزالة ما يقرب من ٦٢ ألف حاله تعدي حتى الآن علي جوانب مجري نهر النيل تمثلت في مباني سكنيه واعمال ردم وتلوث وخلافه ، ويجدر الإشارة إلى أنه لو لم تقم الدولة المصرية بإطلاق تلك الحملة لكانت التعديات على جانبي المجري تمثل غابة اسمنتية للمتعدين .. مؤكداً أن المتابعة والتصدي والملاحقة المستمرة أدت لردع واضح لكافة المخالفين وتقليص الفجوة بين المزال والمحرر.

كما يتم إطلاق موجات للإزالة تحت مظلة لجنة إنفاذ القانون ومتابعة ومشاركة هيئه عمليات القوات المسلحة بالإضافة لتحويل المخالفين للنيابة العسكرية مع تغليظ العقوبات ، وقد تم إطلاق الموجه ال ١٧ لإزالة التعديات علي مجري نهر النيل اعتباراً من ٢٠٢١/٣/٢٠ ، وقد أسفرت عن إنجازات كبيرة حيث تم إزالة حوالي ٤٢٠٠ حاله تعدي علي مساحة ٦٢٥ ألف متر مربع  تقريباً (١٤٨ فدان) ومازال العمل مستمراً في هذه الموجة حتى الآن.

وتؤكد وزاره الموارد المائية والري علي أنه لا تهاون مع أي تعدي أياً كان حجمه أو مرتكبه بهدف الوصول بنهر النيل الي "نيل بلا تعديات".

الري التعديات العيد المخالفات ازالة المخالفات الموارد المائية

ترشيحاتنا

أسعار الدواجن والبيض اليوم الخميس 13 مايو 2021

أم العيال باعت شرفها من أجل المتعة .. ندى تخلصت من زوجها بمعاونة عشيقها

الهلال الأحمر يعقم مساجد الغردقة بعد الانتهاء من صلاة العيد.. صور

تزامنا مع عيد الفطر.. أحذر هذه الأفعال تقودك لغرامة 4 آلاف جنيه

وزير النقل: دخول برج إشارات شبرا والمنطقة الأوتوماتيكية بين شبرا وقليوب في الخدمة

طلب عاجل من محافظ القاهرة للمواطنين في العيد

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ضحايا إجازة العيد.. مصرع وإصابة ٨ في انقلاب ميكروباص بطريق سانت / كاترين دهب

قرارت حكومية جديدة تطبق اليوم للحد من انتشار كورونا.. تعرف عليها

تحذير عاجل من سامسونج لجميع مستخدمي هواتف Galaxy.. تفاصيل

علاء عيد: انخفاض عدد الإصابات بفيروس كورونا في مصر نتيجة الاجراءات الاحترازية

بسبب عقوبة شيكابالا.. وزير الرياضة الأسبق يفتح النار على اتحاد الكرة

مواعيد صلاة عيد الفطر 2021 في كل المحافظات

سحب 5055 رخصة لعدم تركيب الملصق الإلكتروني.. تفاصيل

طلب عاجل من الاحتلال الإسرائيلي للمستوطنين في شمال غزة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

كعك العيد عادة فرعونية تطورت صناعته بعد دخول الغسلام مصر والإخشيديون حشوه بالدنانير

شقيق شهيد الواحات: الاختيار 2 تجسيد لمعاناة أعين لا تنام لحمايتنا

مواصفات الوحش الصيني شانجان السفين 2021 في السعودية .. صور

أرخص 5 سيارات كهربائية مستعملة في العالم.. صور

فيديو

شاهد .. اشتعال سيارة فيراري F40 نادرة

شاهد.. هدية الرئيس السيسي لأهالي الشهداء قبل عيد الفطر

حفيد ساحر الكرة المصرية محطم الأرقام القياسية.. يستغل مهاراته في إسعاد المواطنين|فيديو

فيديوجراف.. مباراة الأهلي والزمالك هل تحسم مشوار الدوري الليلة؟

المزيد

ساحة رأي

رمضان البيه يكتب: تحية شكر وعرفان للسيد الرئيس

د.فتحي حسين يكتب: أين تذهب أموال الزكاة في مصر

وفاء حسام الدين حسن تكتب: وَكَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ

فاطمة حسن تكتب: سنن العيد وأحكامه

ميران حسين تكتب: ضد المنطق.. «شنطة البطيخة وجراب البيض»

خالد الشناوي يكتب: أحداث الماضي وحكايته

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.طارق منصور

كل واشكر مولاك في العيد

شريف سمير

«حقنة» الجنسية الأمريكية!

مروة لطفي

عيد بلا خيبات عاطفية!

بهجت العبيدي

في التفكير العلمي

مديحة عاشور

عبده داغر أسطورة الموسيقى.. وداعًا

إسلام كمال

حرب الأقصي الجديدة!

محمد نوار

العيد فرحة!

إبراهيم شعبان

أسبانيا تحتفل والهند تبكي.. أعاجيب كورونا

اﻟﻤﺰﻳﺪ