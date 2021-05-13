تحويل للنيابة العسكرية و5 ملايين جنيه كفالة.. الري بالمرصاد لمخالفات نهر النيل في 3 محافظات

خلال إجازة عيد الفطر المبارك

قامت أجهزة وزارة الموارد المائية والري باتخاذ الإجراءات اللازمة لإزالة عدد من التعديات على مجرى نهر النيل بالقاهرة والجيزة والمنيا.

وفي إطار العمل على رصد ووأد المخالفات في مهدها .. فقد رصدت أجهزة الوزارة قيام أحد المخالفين بناحية خلف مفكو بحلوان بعمل كافيتريا ، وعلي الفور تم التجهيز لإجراء الإزالة ، إلا أن المخالف استجاب على الفور وقام بإزالة المخالفة بمعرفته ، كما تم رصد عمل تكسية وبرجولات بجزيرة الدهب ، وعلي الفور تم التعامل مع المخالفة وإزالتها بمعدات إدارة حماية النيل المختصة بعد رفض المخالف إزالتها بمعرفته ، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالف.

وفي ظل المتابعة المستمرة للتعديات التي سبق إزالتها لعدم تكرارها مرة أخرى .. فقد تم رصد قيام أحد المخالفين بإعادة مخالفة بناحية منيل شيحة بأبو النمرس بمحافظة الجيزة ، وقد سبق القبض عليه وإزالة المخالفات المرتكبة وعرضه على النيابة العسكرية وخروجه بكفالة ٥ مليون جنيه ، إلا أن المخالف حاول استغلال فتره أجازه العيد لإعادة المخالفة ، إلا أن أجهزة الوزارة قامت برصد التعدي في الحال ، الأمر الذى دفع المخالف لإزالة المخالفة بمعرفته ووقع إقرار بعدم تكرار المخالفة.

وفي محافظة المنيا .. تم رصد مجموعة من سيارات النقل التي تقوم بردم بعض أراضي طرح النهر بقرية عرب الزينة بمركز سمالوط ، وعلي الفور تم التنسيق مع إدارة مرور المنيا وشرطة المسطحات المائية ، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية بتحرير عدد ٤٠ محضر مخالفة وقرار إزالة وتحويل المخالفين للنيابة المختصة ، وقد قام المتعدين بتدبير المعدات اللازمة لرفع الردم حيث بدأت عملية إزالة التعدي وسيتم نهو الإزالة خلال إجازة العيد.

وصرح الدكتور عبد العاطي أن اجهزه الوزارة ماضيه في التصدي لكافه أشكال التعديات على نهر النيل ، موضحاً أن الإجراءات الفورية والصارمة الذي تتخذها أجهزة الوزارة هي رساله لكل من تسول له نفسه القيام بأي مخالفه على نهر النيل.

وأوضح الدكتور محمد عبد العاطي وزير الري أنه وفي إطار اهتمام الوزارة بنهر النيل والحرص علي الحفاظ الدائم عليه .. فقد تم إطلاق الحملة القومية لحمايه نهر النيل بتاريخ ٢٠١٥/١/٥ تحت رعاية رئيس الجمهورية وذلك للحد من انتشار التعديات علي المجري .. وقد أسفرت جهود أجهزة الوزارة بالتعاون مع الأجهزة الأمنية عن إزالة ما يقرب من ٦٢ ألف حاله تعدي حتى الآن علي جوانب مجري نهر النيل تمثلت في مباني سكنيه واعمال ردم وتلوث وخلافه ، ويجدر الإشارة إلى أنه لو لم تقم الدولة المصرية بإطلاق تلك الحملة لكانت التعديات على جانبي المجري تمثل غابة اسمنتية للمتعدين .. مؤكداً أن المتابعة والتصدي والملاحقة المستمرة أدت لردع واضح لكافة المخالفين وتقليص الفجوة بين المزال والمحرر.

كما يتم إطلاق موجات للإزالة تحت مظلة لجنة إنفاذ القانون ومتابعة ومشاركة هيئه عمليات القوات المسلحة بالإضافة لتحويل المخالفين للنيابة العسكرية مع تغليظ العقوبات ، وقد تم إطلاق الموجه ال ١٧ لإزالة التعديات علي مجري نهر النيل اعتباراً من ٢٠٢١/٣/٢٠ ، وقد أسفرت عن إنجازات كبيرة حيث تم إزالة حوالي ٤٢٠٠ حاله تعدي علي مساحة ٦٢٥ ألف متر مربع تقريباً (١٤٨ فدان) ومازال العمل مستمراً في هذه الموجة حتى الآن.

وتؤكد وزاره الموارد المائية والري علي أنه لا تهاون مع أي تعدي أياً كان حجمه أو مرتكبه بهدف الوصول بنهر النيل الي "نيل بلا تعديات".