محافظ الإسكندرية يزور دار مسنين لتهنئتهم بعيد الفطر المبارك

زار اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، اليوم الخميس، ترافقه الدكتورة جاكلين عازر نائب المحافظ، مؤسسة دار الهنا لرعاية السيدات المسنات وغير القادرات التابعة لجمعية الهلال الأحمر المصري، ودار الأمل لرعاية الأيتام، وذلك لتقديم التهنئة بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك.

وقدم المحافظ الهدايا والتهنئة للنزلاء من المسنين والأيتام والأطفال واطمأن على راحة النزلاء ، معربا عن سعادته لمشاركتهم فرحتهم بالعيد.

اقرأ أيضا:

محافظات شقيق شهيد الواحات: الاختيار 2 تجسيد لمعاناة أعين لا تنام لحمايتنا

وأكد حرص المحافظة علي تقديم كامل الدعم والرعاية وتلبية احتياجات الدور من أجل توفير حياة كريمة لهم، لافتاً إلى أننا جميعا علينا مسئولية كبيرة في إسعادهم وإدخال البهجة والفرحة إلى قلوبهم.

وأشاد المحافظ بالمستوى الهائل للدور والخدمات المقدمة بها، مطالبا مسئولي الدور ومديرية التضامن الاجتماعي بضرورة الاستمرار على هذا المستوى ومراعاة الجوانب الإنسانية للنزلاء وتلبية كافة مطالبهم فضلا عن تشجيع الأطفال علي ممارسة الرياضة والقراءة وتثقيفهم وتنمية مواهبهم لإعداد جيل واعي مثقف يشارك في تقدم بلادهم.