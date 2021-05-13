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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ الإسكندرية يزور دار مسنين لتهنئتهم بعيد الفطر المبارك

زيارة المحافظ لدور
زيارة المحافظ لدور المسنين

زار اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، اليوم الخميس، ترافقه الدكتورة جاكلين عازر نائب المحافظ، مؤسسة دار الهنا لرعاية السيدات المسنات وغير القادرات التابعة لجمعية الهلال الأحمر المصري، ودار الأمل لرعاية الأيتام، وذلك لتقديم التهنئة بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك.

وقدم المحافظ الهدايا والتهنئة للنزلاء من المسنين والأيتام والأطفال واطمأن على راحة النزلاء ، معربا عن سعادته لمشاركتهم فرحتهم بالعيد.

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وأكد حرص المحافظة علي تقديم كامل الدعم والرعاية وتلبية احتياجات الدور من أجل توفير حياة كريمة لهم، لافتاً إلى أننا جميعا علينا مسئولية كبيرة في إسعادهم وإدخال البهجة والفرحة إلى قلوبهم.

وأشاد المحافظ بالمستوى الهائل للدور والخدمات المقدمة بها، مطالبا مسئولي الدور ومديرية التضامن الاجتماعي بضرورة الاستمرار على هذا المستوى ومراعاة الجوانب الإنسانية للنزلاء وتلبية كافة مطالبهم فضلا عن تشجيع  الأطفال علي ممارسة الرياضة والقراءة وتثقيفهم وتنمية مواهبهم لإعداد جيل واعي مثقف يشارك في تقدم بلادهم.

اخبار المحافظات أخبار محافظة الإسكندرية التضامن الاجتماعي جمعية الهلال الأحمر عيد الفطر المبارك دار الامل لرعاية الايتام دور المسنين

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