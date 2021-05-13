أوقاف قنا: انضباط كامل داخل المساجد من قبل المصلين

قال الشيخ محمد الطراوى، وكيل وزارة الأوقاف بقنا، إن صلاة عيد الفطر المبارك بمحافظة قنا قضيت على خير فى المساجد، مؤكداً أن كان هناك انضباط كامل داخل المسجد من قبل المصلين وانضباط شخصى من الجميع.



وأضاف "الطراوى"، خلال حواره ببرنامج هذا الصباح، المذاع على فضائية اكسترا نيوز ، أن الوعي موجود بشكل كاف، لأن هذا الوباء يحتاج منا إلى وقفة جيدة حتى نحافظ على ديننا وصلاتنا ومجتمعنا.



وأشار وكيل وزارة الأوقاف بقنا، إلى أن السادة الأئمة والدعاة وقيادات محافظة قنا منذ أكثر من 4 أيام فى استعداد تام لتجهيز المساجد وتعقيمها وتنظيفها، ومتابعة مواعيد فتح المساجد وإغلاقها.

وتابع وكيل وزارة الأوقاف بقنا، أن شعائر صلاة عيد الفطر قامت فى أكثر من 2242 مسجد من الأئمة والخطباء ولم تصل إلينا أى مخالفة أو سلبية وهو يدل على حب شعب مصر للدين والوطن.