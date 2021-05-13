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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ القاهرة لصدى البلد : لن نتهاون في حماية حياة المواطنين بالعيد

محافظ القاهرة خلال
محافظ القاهرة خلال الجولة

أجرى اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة جولة تفقدية بمحيط الحديقة الدولية لمتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية وغلق الحدائق تنفيذا لتعليمات رئاسة الوزراء.


وأوضح  عبد العال  لصدى البلد أن الدولة ستطبق الإجراءات الاحترازية بكل حزم حرصًا على صحة المواطنين ولا تهاون في ذلك.

 

وتابع قائلا: "لن نتهاون في حماية حياة المواطنين في عيد الفطر المبارك".

 

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وكان اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة أكد أن العاصمة رفعت درجة الاستعداد القصوي بكافة الأحياء ومديريات الخدمات وألغت الإجازات استعدادًا لاستقبال عيد الفطر المبارك.

 

وأكد محافظ القاهرة أن غرفة العمليات المركزية بالمحافظة تعمل على مدار 24 ساعة طوال إجازة العيد كما تم ربطها بغرف عمليات المديريات الخدمية والأحياء لمتابعة تقديم الخدمات للمواطنين بيسر وسهولة مشيرًا إلى أن المواطنين يمكنهم التواصل مع غرفة العمليات المركزية على رقمى الخط الساخن ١٥٤٩٦ ، و١١٤ والأرقام 23901236 ، 23907147 ، 23912136 للابلاغ عن أي مشكلات في الخدمات قد تواجههم للعمل على حلها على الفور .

 

وشدد محافظ القاهرة على رؤساء الأحياء بضرورة الاستمرار في تنفيذ الإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة فيروس كورونا المستجد للحد من زيادة أعداد الإصابة به والالتزام بتطبيق قرارات اللجنة العليا لإدارة أزمة فيروس كورونا برئاسة رئيس مجلس الوزراء فيما يتعلق بمواعيد غلق المحال العامة والمطاعم والمولات التجارية في التاسعة مع السماح للمطاعم باستمرار خدمة توصيل الطلبات من المأكولات والمشروبات "الديليفري" للمنازل بعد هذا التوقيت وكذلك الغلق الكامل للحدائق والمتنزهات ومنع أى تجمعات أو احتفالات أو فعاليات جماهيرية .

 

وأضاف محافظ القاهرة أن الأجهزة التنفيذية بالمحافظة مستمرة فى حملاتها اليومية على المقاهى لمتابعة الالتزام بتنفيذ الإجراءات الاحترازية التي أعلنتها الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا للحفاظ على سلامة وصحة المواطنين ومتابعة الالتزام بارتداء الكمامات الطبية وقواعد التباعد الاجتماعى مع توقيع العقوبات على المخالفين.

محافظ القاهرة عيد الفطر اتباع الإجراءات الاحترازية غلق الحدائق والمتنزهات

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