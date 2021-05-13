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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

لمواجهة انتشار كورونا.. إغلاق الحدائق العامة والمتنزهات في كفر الشيخ.. فيديو وصور

حدائق كفر الشيخ مغلقة
حدائق كفر الشيخ مغلقة في أول أيام العيد

شهدت محافظة كفر الشيخ، اليوم، الخميس، إغلاق الحدائق العامة والمتنزهات، وذلك في أول أيام عيد الفطر المبارك، تطبيقاً لقرار الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، في إطار منع تجمعات المواطنين، وتطبيق قرارات اللجنة العليا لإدارة أزمة فيروس كورونا لمجابهة انتشار هذا الفيروس اللعين.

وأغلقت حديقة صنعاء، أشهر الحدائق العامة في مدينة كفر الشيخ، أبوابها منذ الصباح، ولم تسمح بدخول المواطنين، وكذلك الحال في حديقة الأسرة والطفولة في مدينة دسوق، والعائلات في مدينة فوه، حرصاً على صحة وسلامة المواطنين، ومنع انتشار فيروس كورونا المستجد.

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ومن جانبه، قال أحمد السماحي، المتحدث الرسمي للمحافظة، إن اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، شدد على غلق جميع أماكن المتنزهات والحدائق العامة والشواطئ خلال أيام العيد ومنع التجمعات والالتزام الكامل بمختلف الإجراءات الاحترازية والوقائية بالمحال العامة.

وأضاف، كما شدد على متابعة الالتزام بتطبيق قرارات اللجنة العليا لإدارة أزمة فيروس كورونا برئاسة رئيس مجلس الوزراء فيما يتعلق بمواعيد غلق المحال العامة والمطاعم والمولات التجارية خلال إجازة عيد الفطر المبارك، مطالبًا بعدم التهاون في تطبيق هذه الإجراءات، والتعامل بصرامة مع غير الملتزمين بالقرارات التي اتخذتها الحكومة مؤخراً.

وأدى اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، وعمرو البشيبشي، نائب المحافظ، صلاة عيد الفطر المبارك، بمسجد الإستاد الرياضي بمدينة كفر الشيخ، بحضور اللواء أشرف موافي، السكرتير العام، وعدد من القيادات التنفيذية ورجال الأوقاف ، وسط الالتزام بالإجراءات الاحترازية والوقائية لمجابهة فيروس كورونا المستجد من خلال ارتداء الكمامات والتباعد الاجتماعي.

 

 

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