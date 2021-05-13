محافظ القاهرة: تكثيف حملات متابعة غلق الحدائق العامة والمتنزهات على مدار اليوم

شدد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، على رؤساء الأحياء بتكثيف حملات متابعة غلق جميع الحدائق العامة والمتنزهات على مدار اليوم ومنع إقامة أى تجمعات أو احتفالات أو فعاليات جماهيرية .

جاء ذلك خلال الجولة التفقدية التى قام بها محافظ القاهرة لمتابعة غلق الحدائق والمتنزهات وتطبيق الإجراءات الاحترازية فى عيد الفطر والتى بدأها بتفقد محيط الحديقة الدولية بمدينة نصر ثم كورنيش النيل برفقة نواب المحافظ وعدد من قيادات المحافظة.



كما أكد خلال جولته للتأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية بمدينة نصر، على التعامل بكل حسم مع الكافيهات والمقاهى والمولات التجارية التى تخالف قرارات الدولة الخاصة بالمواعيد الصيفية ومتابعة الالتزام بتنفيذ كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية التي أعلنتها الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا والحفاظ على سلامة وصحة المواطنين.

وكان اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة أكد أن العاصمة رفعت درجة الاستعداد القصوي بكافة الأحياء ومديريات الخدمات وألغت الإجازات استعدادًا لاستقبال عيد الفطر المبارك .

وأكد محافظ القاهرة، أن غرفة العمليات المركزية بالمحافظة تعمل على مدار 24 ساعة طوال إجازة العيد كما تم ربطها بغرف عمليات المديريات الخدمية والأحياء لمتابعة تقديم الخدمات للمواطنين بيسر وسهولة، مشيرًا إلى أن المواطنين يمكنهم التواصل مع غرفة العمليات المركزية على رقمى الخط الساخن ١٥٤٩٦ ، و١١٤ والأرقام 23901236 ، 23907147 ، 23912136 للابلاغ عن أي مشكلات في الخدمات قد تواجههم للعمل على حلها على الفور .

وشدد محافظ القاهرة على رؤساء الأحياء بضرورة الاستمرار في تنفيذ الإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة فيروس كورونا المستجد للحد من زيادة أعداد الإصابة به والالتزام بتطبيق قرارات اللجنة العليا لإدارة أزمة فيروس كورونا برئاسة رئيس مجلس الوزراء فيما يتعلق بمواعيد غلق المحال العامة والمطاعم والمولات التجارية في التاسعة مع السماح للمطاعم باستمرار خدمة توصيل الطلبات من المأكولات والمشروبات "الديليفري" للمنازل بعد هذا التوقيت وكذلك الغلق الكامل للحدائق والمتنزهات ومنع أى تجمعات أو احتفالات أو فعاليات جماهيرية .

وأضاف محافظ القاهرة أن الأجهزة التنفيذية بالمحافظة مستمرة فى حملاتها اليومية على المقاهى لمتابعة الالتزام بتنفيذ الاجراءات الاحترازية التي أعلنتها الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا للحفاظ على سلامة وصحة المواطنين ومتابعة الإلتزام بارتداء الكمامات الطبية وقواعد التباعد الاجتماعى مع توقيع العقوبات على المخالفين .