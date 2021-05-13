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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

حوادث عيد الفطر

إصابة ٣ أشخاص في انقلاب دراجة بخارية ببني سويف

صدى البلد

أصيب ثلاثة أشخاص اليوم الخميس اول أيام عيد الفطر المبارك في حادث انقلاب دراجة بخارية  بمحافظة بنى سويف وتم نقل المصابين إلى المستشفى الجامعي.

وشهد الطريق الفرعي باروط اهوه دائرة مركز بنى سويف انقلاب دراجة بخارية وإصابة مستقليها . ودفع مرفق اسعاف بنى سويف بسيارة إسعاف لنقل المصابين في الحادث.


واستقبل مستشفى بنى سويف الجامعى  طة محمد مسلم 22 سنة فلاح مقيم قرية قمبش مصاب   جروح وسحجات بالجسم ،  احمد شعبان بيومى 15 سنة طالب مصاب جروح وسحجات بالجسم و مصطفي يوسف محمود 13 سنة الي مقيم قرية دموشيا طالب، مصاب  نزيف داخلي مع جروح وسحجات بالجسم

محافظ بني سويف يصلي عيد الفطر بمسجد عمر بن عبدالعزيز بحضور قيادات المحافظة والنواب وجموع المواطنين

من جانب آخر  أدى الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف صلاة عيد الفطر المبارك بمسجد عمر بن عبدالعزيز بمدينة بني سويف  وسط عدد من المصلين من أبناء المحافظة وفي ظل التزام تام بتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية وضوابط وزارة الأوقاف باقتصار  الصلاة داخل المسجد وارتداء الكمامات والحفاظ على التباعد الاجتماعي وإحضار المصلى الشخصية، وذلك في حضور الدكتور عاصم سلامة نائب المحافظ، السيد بلال حبش نائب المحافظ، اللواء محمد مراد مساعد وزير الداخلية مدير أمن بني سويف، اللواء حسام حمودة السكرتير العام المساعد، العميد عماد الدين عبدالسميع المستشار العسكري للمحافظة، الشيخ صفوت نظير وكيل وزارة الأوقاف، واللواء وليد البيلي  رئيس المدينة، المستشار أحمد عبدالجواد رئيس مجلس إدارة المسجد ،وعدد من أعضاء مجلس النواب والقيادات الأمنية و التنفيذية

وفي خطبة العيد أشار وكيل وزارة الأوقاف إلى ضرورة الاقتداء بأخلاق الرسول صلى الله عليه وسلم واغتنام مثل هذه المناسبات والأعياد من شهر رمضان والعيد فى أخذ العبر بالتوحد  بين جموع المسلمين وتكافلهم وترابطهم لافتا إلى ضرورة التأكيد على مبادئ الإسلام التي تدعو إلى المحبة والتسامح والتي يجب أن يسود بين الناس وأثر ذلك على علاقة المواطنين ببعضهم وانعكاس ذلك لصالح تحقيق الأمن والرخاء والاستقرار لوطننا مصر ، مؤكدا على على أهمية صلة الأرحام في هذه المناسبة لتقوية أواصر الحب والتواد بين الجميع ، خاصة بر الوالدين ، والتي أمرنا بها المولى عز وجل في القرأن الكريم في مواضع كثيرة جدا ، وأمرنا رسولنا بذلك في الأحاديث الشريفة

 

حيث أكد "نظير"أن يوم العيد هو يوم الفرحة ، مبينا أن  كل العبادات التي فعلناها طوال الشهر الفضيل طريق إلى الفرحة، لأن الفرحة تكون بالطاعة والعبادة والقرآن وأن الصيام لله ولا سبيل لأحد إلى أخذ أجره من الصيام بل أجره مدخر لصاحبه عند الله ، مؤكدا أن فرحة وبهجة العيد لمن طهر قلبه من الحسد ومن أحب جيرانه ووصل الأرحام وتصدق  على الفقراء ، مشيرا إلى أهمية استمرار الطاعة بعد رمضان ، موضحا أن الحكمة من شهر رمضان هو أن لكل شئ بداية ونهاية ، وأن يستمر العبد في عمل الطاعات من الذكر والصلاة والقرآن وصلة الأرحام  والتي تعتبر من أهم أسباب زيادة الرزق ، ومشددا على أهمية بر الوالدين لكى تبركم أبناؤكم

بني سويف عيد الفطر محافظة بني سويف اخبار الحوادث اخبار المحافظات قمبش دموشيا

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محافظ بني سويف يصلي عيد الفطر بمسجد عمر بن عبدالعزيز بحضور قيادات المحافظة والنواب وجموع المواطنين

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