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رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

وزير النقل: دخول برج إشارات شبرا والمنطقة الأوتوماتيكية بين شبرا وقليوب في الخدمة

صدى البلد

أعلن الفريق مهندس كامل الوزير – وزير النقل دخول برج إشارات شبرا والمنطقة الأوتوماتيكية بين شبرا وقليوب   في الخدمة وذلك ضمن مشروع تطوير نظم الإشارات على خط سكة حديد القاهرة الإسكندرية بطول ٢٠٨ كم والجاري تنفيذه حاليًا بمعرفة شركة تاليس الإسبانية العالمية بنظام إلكتروني حديث (EIS)  والذي يحقق أعلى معدلات الأمان والحاصل على شهادة SIL4 (Safety integrity level) معدل أمان المستوى الرابع (وهذا أعلى معدل أمان في العالم)، بدخول تلك المنطقة في  الخدمة أعلن الوزير دخول ١٦٦ كم الخدمه من إجمالي ٢٠٨ كم .


وأوضح الوزير  أن المشروع يتكون من (١٩ برج رئيسي و ١٥ برج ثانوي و ٨٠ مزلقان ) و  تم حتى الآن دخول عدد ١٣ برج رئيسي الخدمة وهم ( قويسنا – بركة السبع – كفر الزيات – ايتاي البارود –دمنهور – أبو حمص – طوخ – سندنهور - كفر الدوار – قها-قليوب - سيدي جابر-شبرا  ) و ١٢ أبراج ثانويه و  ٦٧ مزلقانا  لافتا إلى أن برج إشارات شبرا    يتحكم  في عدد  ٦١ سيمافور  ضوئي  وعدد ٣٥ موتور تحويله.

وأضاف أن تحديث نظم إشارات السكك الحديدية يهدف إلى استبدال النظام الحالي (الكهربي القديم) بآخر إلكتروني حديث، وزيادة عدد الرحلات في اليوم، وتحقيق أعلى معدلات  السلامة والأمان لافتاً إلى أن تحديث نظم الإشارات والاتصالات يتضمن متابعة القطارات لحظة بلحظة، وتزويد المزلقانات بأجراس وأنوار وبوابات أوتوماتيكية للحد من الحوادث وتحقيق الأمان للمركبات، ونظام يتيح للسائق الاتصال بمراقب التشغيل من أي سيمافور في حالات الطوارئ أو الأعطال المفاجئة مضيفاً أنه جاري ومخطط تنفيذ مشروعات لتحديث نظم الإشارات على خطوط السكك الحديدية بإجمالي أطوال 1800 كم بتكلفة 46.8 مليار جنيه لزيادة معدلات السلامة والأمان على خطوط شبكة  السكك الحديدية. ومن المقرر نهو المشروع في نهاية ديسمبر ٢٠٢١

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