خلال احتفالات عيد الفطر
لرسم البهجة على وجوه الصغار.. توزيع بلالين على الأطفال في شوارع قنا
وزعت جمعية أجيال المستقبل بالمعنا، بلالين على الأطفال فى شوارع مدينة قنا، فى محاولة لرسم البهجة و السعادة على وجوه الأطفال، فى لفتة إنسانية أسعدت الكثير من الأطفال و أسرهم خلال احتفالات عيد الفطر المبارك.
جاب عدد من الشباب المتطوعين التابعين للجمعية، شوارع منطقة المعنا، و المنطقة المحيطة للوصول إلى أكبر عدد من الأطفال، و إدخال السعادة إلى قلوبهم.
قال أحمد عبد القادر، رئيس مجلس إدارة جمعية أجيال المستقبل، أعددنا و جهزنا عدد كبير من البلالين قبل العيد بيوم، و بدأ الشباب المتطوعين فى توزيعها على الأطفال في الشوارع.
و أضاف عبدالقادر، ظروف فيروس كورونا المستجد وما تركه من حالة حزن و إحباط في كافة البلاد، دفعنا لتجهيز البلالين و توزيعها على الأطفال، كنوع من إدخال البهجة على الأطفال، خاصة مع عدم وجود ساحات لصلاة العيد ومنع اصطحاب الأطفال للمساجد.
و أثنى عبدالقادر، على جهود الشباب المتطوعين و المتبرعين، بوقتهم وجهدهم لإسعاد الأطفال بتقديم البالونات كهديا بسيطة تعوضهم عن إغلاق المتنزهات ضمن الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.