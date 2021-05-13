طلب عاجل من محافظ القاهرة للمواطنين في العيد

طالب اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، المواطنين الإلتزام بالقرارات والتوجيهات الصادرة من الدولة للحفاظ على سلامتهم وصحتهم والإلتزام بارتداء الكمامات الطبية وقواعد التباعد الاجتماعى.

وشدد المحافظ على الاستمرار في تطبيق الإجراءات الاحترازية واتباع الاحتياطات الخاصة بالتعامل مع فيروس كورونا خاصة خلال هذه المرحلة التي تشهد تزايدًا متسارعًا في تسجيل أعداد المصابين .

وناشد محافظ القاهرة بعدم النزول للتنزه والاحتفال والتقليل من الزيارات الجماعية خلال عيد الفطر المبارك لمنع انتشار فيروس كورونا.

جاء ذلك خلال الجولة التفقدية التى قام بها محافظ القاهرة لمتابعة غلق الحدائق والمتنزهات وتطبيق الإجراءات الاحترازية فى عيد الفطر والتى بدأها بتفقد محيط الحديقة الدولية بمدينة نصر ثم كورنيش النيل برفقة نواب المحافظ وعدد من قيادات المحافظة.