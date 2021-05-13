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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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خادم الحرمين يؤكد وقوفه مع الشعب الفلسطيني حتى ينال حقوقه.. إسرائيل تؤجج الصراع في الأقصى .. وجلسة طارئة لمجلس الأمن تنتهي بـلا شيء .. الأبرز بصحف السعودية

قصف على غزة
قصف على غزة

-ولي العهد يؤدي صلاة عيد الفطر المبارك في الرياض
-الرئيس الفلسطيني: القدس خط أحمر ولا سلام بدونها
-72 قتيلاً في التصعيد المتواصل لليوم الثالث

-اكتشاف 250 مقبرة أثرية عمرها أكثر من 4000 سنة في مصر

-159.7 مليون إصابة بكورونا حول العالم.. وإعطاء 1.34 مليار جرعة لقاح

-التحالف: اعتراض وتدمير 8 طائرات مسيرة  اطلقها الحوثي باتجاه السعودية

 

 

تناولت الصحف السعودية، عددًا من القضايا المحلية والدولية، التي تصدرها الشأن الفلسطيني والتصعيد العسكري الذي تشنه إسرائيل على قطاع  غزة.


في البداية، استهلت صحيفة عكاظ السعودية، بتأكيد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، على أن المملكة منذ تأسيسها على يدي الملك عبدالعزيز، تعمل بما جاءت به الشريعة الإسلامية السمحة، من نبذ التطرف ومحاربة الإرهاب ومساندة الأشقاء والأصدقاء.

وأوضح خادم الحرمين الشريفين في كلمة للمواطنين والمقيمين وعموم المسلمين في كل مكان، بمناسبة عيد الفطر المبارك لعام 1442هـ، أن المولى عز وجل كرم المملكة -قيادة وشعباً- بخدمة الحرمين الشريفين وخدمة قاصديهما من حجاج ومعتمرين وزوار.

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وتمكنت قوات التحالف «تحالف دعم الشرعية في اليمن» من إحباط عمل عدائي جبان من قبل المليشيات، حيث تمكنت من اعتراض وتدمير 8 طائرات بدون طيار و3 صواريخ باليستية، أطلقت من قبل المليشيات باتجاه المملكة.

وأضافت «التحالف» أن المحاولات العدائية التي تمارسها المليشيات لاستهداف المدنيين والأعيان المدنية تنافي القيم السماوية والأعراف الدولية ولم تراع الشعائر الدينية، وأن قوات التحالف تتخذ الإجراءات الصارمة للتعامل مع مصادر التهديد لحماية المدنيين والأعيان المدنية.

 

وحول ما يحدث في فلسطين المحتلة، قالت صحيفة عكاظ، إن ما يجري في المسجد الأقصى من قتل وسحل للمصلين يعتبر بكل المعايير من أكبر الجرائم والفظائع التي ترتكبها قوات الاحتلال الإسرائيلي ضد المقدسيين الأبرياء وسط صمت مريب من المجتمع العالمي الذي يتشدق بحرية العبادات والمعتقدات.

وذكرت أن قضية القدس لم تغب عن أجندة السياسة الخارجية للمملكة منذ تأسيسها حتى يومنا هذا؛ حيث دعمت الدبلوماسية قضية القدس وفلسطين في المحافل الدولية.


من جانبها، قالت صحيفة الرياض، أدى الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، صلاة عيد الفطر المبارك، مع جموع المصلين في جامع الإمام تركي بن عبدالله بالرياض.

فلسطينيًا، أوردت صحيفة الرياض، ما قاله الرئيس الفلسطيني محمود عباس، من إن "القدس خط أحمر ولا سلام بدونها"، وأضاف في كلمة له حول التصعيد في غزة، إن "انتهاكات إسرائيل تجاوزت المواثيق الدولية".

وتابع: "نريد مستقبلا بلا احتلال أو استيطان، وإسرائيل تريد فرض الأمر الواقع في القدس بالقوة"، وقال: "نضع خلافاتنا جانبا ونجتمع حول القدس".

وأشار إلى أن "إسرائيل تشن حربا على الفلسطينيين في الضفة وقطاع غزة، والشعب الفلسطيني تصدى لكل الانتهاكات الإسرائيلية"، وأضاف أن هناك "اتصالات يومية بيننا وبين الولايات المتحدة، ونبحث اليوم كل الخيارات للرد على إسرائيل".

 

ولفتت الرياض في سياق تقريرٍ لها حول فيروس كورونا المستجد، إنه قد أظهرت بيانات مجمعة أن إجمالي عدد الإصابات بفيروس كورونا في أنحاء العالم وصل إلى 159.7 مليونا ، فيما وصل عدد جرعات اللقاحات التي جرى إعطاؤها حول العالم إلى 1.34 مليار جرعة، وأظهرت أحدث البيانات المتوفرة على موقع جامعة "جونز هوبكنز" أن المتعافين يقترب من 8ر95 مليونا، فيما ارتفع إجمالي الوفيات لثلاثة ملايين و 318 ألف حالة.

وحول ما يحدث في القاهرة، قالت الصحيفة، كشفت مصر حوالى 250 مقبرة أثرية عمرها 4200 سنة في محافظة سوهاج جنوب البلاد، على ما أعلنت وزارة الآثار المصرية.

وأشارت الوزارة في بيان إلى اكتشاف حوالى 250 مقبرة، بعضها يحوي بئرا أو آبارا عدة للدفن، ومقابر أخرى ذات ممر منحدر ينتهي بغرفة للدفن.

ولفت البيان إلى أن المقابر تعود إلى فترات زمنية "تتراوح بين نهاية الدولة القديمة وحتى نهاية العصر البطلمي".

من جانبها، لفتت صحيفة الشرق الأوسط، إلى تأكيد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، خلال اتصال هاتفي مع رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان، أمس، وقوف السعودية إلى جانب الشعب الفلسطيني حتى ينال حقوقه المشروعة، مشدداً على إدانة إجراءات إسرائيل في القدس وما تقوم به من أعمال عنف في محيط المسجد الأقصى.



وذكرت الصحيفة، حذّر مسؤولون في الأمم المتحدة وأعضاء في مجلس الأمن، من أن الوضع بين الفلسطينيين والإسرائيليين «يتجه إلى حرب شاملة» إذا لم يتوقف التصعيد «على الفور»، فيما كان متوقعاً أن يصل نائب مساعد وزير الخارجية الأميركي للشؤون الإسرائيلية - الفلسطينية، هادي عمر، إلى تل أبيب، في مستهل جولة، هدفها الحيلولة دون انزلاق الأحداث الخطيرة إلى الأسوأ.

وعقد مجلس الأمن في نيويورك جلسة مشاورات طارئة مغلقة هي الثانية له في غضون 48 ساعة، بطلب من تونس والنرويج والصين، في محاولة لاتخاذ موقف من التطورات، علماً بأن الاجتماع الأول الذي انعقد الاثنين، أيضاً، لم يؤدِ إلى إصدار بيان، لأن الولايات المتحدة أحجمت عن تبني النص الذي اقترحته الدول الثلاث «على الأقل في هذه المرحلة». ووفقاً ل


تحدث الرئيس الأميركي جو بايدن مساء الأربعاء للمرة الأولى منذ اندلاع العنف في الأراضي الفلسطينية، وقال ردا على سؤال من الصحفيين بعد خطابه عن أوضاع توزيع اللقاحات، إنه تحدث مطولاً إلى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وأعرب عن ثقته في إنهاء سريع للأعمال العدائية.

 

ارتفع عدد القتلى في اليوم الثالث من التصعيد العسكري بين قطاع غزة وإسرائيل، إلى 72 قتيلاً، غالبيتهم من الفلسطينيين.
 

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