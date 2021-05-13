محافظ القاهرة: تطبيق الإجراءات الاحترازية بكل حزم للمحافظة على صحة المواطن

قال اللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة، إننا مستمرون في متابعة الإجراءات الاحترازية التى اتبعتها الدولة، فى أول يوم لعيد الفطر المبارك.

وأضاف “عبد العال”، خلال حواره ببرنامج هذا الصباح، المذاع على فضائية اكسترا نيوز، أن هناك غلقا تاما لجميع الحدائق والمتنزهات العامة ومتابعة مواعيد الغلق بالنسبة الكافيهات والمحلات والمولات.

وأشار محافظ القاهرة، إلى أنه تم تفعيل غرفة عمليات المحافظة وتضم جميع الأجهزة المعنية لمتابعة الحالة، والتأكيد على كافة الإجراءات على مدار اليوم.

وتابع محافظ القاهرة، أن الإجراءات الاحترازية سيتم إجراؤها بكل حزم للمحافظة على صحة المواطن، لذلك فكان لا بد من تدخل الدولة لإصدار بعض القرارات.

وأكد محافظ القاهرة، أن هناك متابعة للحالة الصحية بالنسبة للمستشفيات، التأكيد على توافر كافة الاستلزامات الطبية بها والأكسجين بكميات كافية لأيام، لافتا إلى أن الأطقم الطبية متواجدة بالكامل فى جميع المستشفيات لمتابعة الحالة الصحية.

