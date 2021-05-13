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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ القاهرة: تكثيف حملات الرقابة والتفتيش على الأسواق في عيد الفطر

محافظ القاهرة خلال
محافظ القاهرة خلال الجولة

 

أكد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، أنه تم التنسيق بين مديريات الصحة والتموين ومباحث التموين والطب البيطري لاتخاذ كافة التدابير الوقائية بمناسبة عيد الفطر المبارك.

جاء ذلك خلال الجولة التفقدية التي قام بها محافظ القاهرة لمتابعة غلق الحدائق والمتنزهات وتطبيق الإجراءات الاحترازية فى عيد الفطر  والتي بدأها بتفقد محيط الحديقة الدولية بمدينة نصر  ثم حديقة الفسطاط ثم  كورنيش النيل برفقة نواب المحافظ وعدد من قيادات المحافظة.

وشدد محافظ القاهرة على تكثيف حملات الرقابة والتفتيش على الأسواق خاصة أماكن عرض اللحوم والدواجن المجمدة ومحلات الأسماك الطازجة والمصنعة والمحفوظة بجميع أنواعها والمخابز ومنافذ بيع السلع الأساسية للمواطنين والأسواق للتأكد من جودة وصلاحية المنتجات والبضائع المعروضة للاستهلاك  وضبط السلع المخالفة والغير صالحة حفاظاً على الصحة العامة للمواطنين واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين.

وأكد محافظ القاهرة  أن غرفة العمليات المركزية بالمحافظة تعمل على تلقى بلاغات المواطنين عن أى مخالفات على مدار 24 ساعة عن طريق الخط الساخن 15496 ، والأرقام 23901236 ، 23907147 ، 23912136 لاتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين على الفور .

وأضاف محافظ القاهرة أن الأجهزة التنفيذية بالمحافظة مستمرة فى حملاتها اليومية على المقاهي لمتابعة تنفيذ الإجراءات الاحترازية ومنع الشيشة مشددًا على أصحاب المقاهي بالالتزام لعدم تعرضهم للمساءلة القانونية والغلق.

محافظة القاهرة محافظ القاهرة غلق الحدائق والمتنزهات الإجراءات الاحترازية عيد الفطر

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