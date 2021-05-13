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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

طرق ذكية للتخسيس

تناول الطعام أمام المرآة ..حيل خارقة لفقدان الوزن بنجاح بعد رمضان

صدى البلد

من أجل فقدان الوزن بنجاح بعد رمضان، أتبع هذه النصائح وفقا لموقع هيلث شوت ، وقد تجد نفسك تتخلص من الكيلوجرامات الزائدة  التي اكتسبتها في رمضان  وستشعرين بمزيد من النشاط والثقة.

  إليك  حيل سريعة ومجربة  قد تساعدك في تحقيق ذلك 

 

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 تناول الطعام ببطء

 

تناول طعامك ببطء فلا يسمح لنا الأكل ببطء بالاستمتاع بطعامنا فحسب ، بل يمنحنا إشارات أفضل للشبع وفقدان الوزن بنجاح

تناول طعامك بذكاء في المطاعم


أختر دائما الأطعمة التي تحتوى على كم كبير من الألياف فهي تمنحك الشبع لفترة أطول وتساعد على فقدان الوزن بنجاح 

الأكل بمفردك أفضل


عندما تبدأ في إجراء تغييرات في نظامك الغذائي ، فإنك عادة ما تريد من أصدقائك وعائلتك مساعدتك على طول هذا المسار. ومع ذلك ، فقد ثبت علميًا أن الأشخاص الذين يأكلون في مجموعة يأكلون أكثر ويحدث هذا لأنك تقضي وقتًا أطول على المائدة ، بالإضافة إلى أنك أثناء التحدث والضحك لا يمكنك التحكم في مقدار ما أكلته.

لا يعني ذلك أنك يجب أن تأكل بمفردك طوال الوقت ، ولكن حاول أن تحضر إلى المائدة فقط ما ستأكله 

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 إذا كنت جائعاً شم رائحة الموز

قد يبدو هذا جنونًا بعض الشيء ، ولكن ثبت بالفعل أن شم الأطعمة مثل التفاح أو النعناع أو الموز يمكن أن يخدع عقلك ويجعله يعتقد أنك تأكل.

 الأزرق هو لونك المفضل الجديد

أظهرت إحدى الدراسات الحديثة أن اللون الأزرق يقلل الشهية. لذا جرب بعض التغييرات مثل تزيين طاولتك بفرش طاولة أزرق ومناديل زرقاء وأطباق زرقاء وأكواب.

هذا يسمى سيكولوجية الألوان ، وهناك ألوان تحفز بالفعل شهيتك. لكن اللون الأزرق سيفعل العكس من أجلك.

 تناول الطعام أمام المرآة

 تناول الطعام أثناء النظر إلى نفسك في المرآة يقلل من كمية الطعام التي تتناولها إلى الثلث.

تناول الزنجبيل 

 

 قد يساعد الزنجبيل في تهدئة اضطراب المعدة ، وهذا هو سبب استخدامه غالبًا لمكافحة الغثيان. يجد الكثير من الناس أيضًا أنه يعمل على تخفيف عسر الهضم المؤلم فقدان الوزن بنجاح عند تناوله مع وجبة أو كشاي بعد ذلك.

 نعناع


النعناع مهدئ للغاية ، خاصة عند تناوله كشاي. هناك بعض الدلائل على أن زيت النعناع قد يقلل من أعراض القولون العصبي المؤلم ويحسن وظيفة الجهاز الهضمي لدى المرضى الأصحاء عن طريق إرخاء عضلات القولون. 

قد يكون لزيت النعناع أيضًا القدرة على محاربة البكتيريا غير المرغوب فيها ، وهو أحد أسباب استخدامه غالبًا في معجون الأسنان.

 

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