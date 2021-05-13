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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

قصف إسرائيلي عنيف يستهدف مواقع حماس في غزة

قصف إسرائيلي على
قصف إسرائيلي على غزة

أفادت وسائل إعلام فلسطينية، في نبأ عاجل لها، بأن سلسلة غارات قصفت موقع الشهيد عيسى البطران في مخيم البريج وسط قطاع غزة.

وذكر الإعلام الفلسطيني، أن القصف الإسرائيلي العنيف استهدف مواقع حماس عند مدخل مخيم البريج.

بعد الهجوم عليه.. نتنياهو يقرر تعيين جانتس وزيرًا للقضاء

طلب عاجل من الاحتلال الإسرائيلي للمستوطنين في شمال غزة

وكان وزير الدفاع الإسرائيلي بيني جانتس، أعلن نشر 10 وحدات إضافية من شرطة حرس الحدود لدعم الشرطة الإسرائيلية في السيطرة على المصادمات بين السكان العرب واليهود في مدن إسرائيل.

وأكد جانتس أن الجيش الإسرائيلي لن يشارك في عمليات حفظ الأمن لأنها ليست من مهامه، وسط تكهنات عن خلاف مكتوم بين جانتس ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بشأن نشر الجيش لحفظ الأمن في المدن.
وأفادت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، في نبأ عاجل لها، بأن جيش الاحتلال الإسرائيلي دعا المستوطنين في شمال غلاف غزة للدخول للملاجئ فورًا.

وكانت وكالة "رويترز" للأنباء، ذكرت أن جيش الاحتلال الإسرائيلي يحشد قوات ضخمة على الحدود مع قطاع غزة.

وحسب الوكالة، تجهز إسرائيل لحشد قوات برية كبيرة على طول حدود غزة اليوم الخميس، في الوقت الذي أطلقت حماس وابلًا صاروخيًا على جنوب إسرائيل منذ الليل.

وبحلول فجر اليوم الخميس، جددت إسرائيل غاراتها الجوية على الأراضي الفلسطينية المحتلة، ودمرت مبنى سكني من ستة طوابق وسط مدينة غزة.

بينما جددت القوى العالمية دعواتها إلى الهدوء وضبط النفس ووقف التصعيد بين إسرائيل وفلسطين.

وقال متحدث عسكري إن إسرائيل أعدت قوات قتالية على طول حدود غزة وكانت في مراحل مختلفة من التحضير للعمليات البرية، في خطوة من شأنها أن تعود بعمليات التوغل بين إسرائيل وغزة في عامي 2014 و 2008-2009.

وقال الكولونيل جوناثان كونريكوس "رئيس الأركان يتفقد تلك الاستعدادات ويقدم النصائح.. لدينا مقر قيادة وثلاثة ألوية مناورة في غزة يعدون أنفسهم لهذا الوضع ولحالات الطوارئ المختلفة.

وفي وقت سابق، قالت وسائل إعلام فلسطينية إن زوارق حربية إسرائيلية قصفت المنطقة الشمالية الغربية من القطاع.

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