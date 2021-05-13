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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

150 مليون جنيه اعتماد إضافي لمشروع "محور الفردوس"

صدى البلد

وافقت د.هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، على دعم مشروع "محور الفردوس" المنفذ من خلال جهاز تعمير القاهرة الكبرى التابع لوزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بمبلغ 150 مليون جنيه اعتماد إضافي وذلك لسرعة الانتهاء من المشروع في التوقيت المحدد.


وأكدت السعيد فى بيان لها اليوم، حرص الوزارة على تقديم الدعم اللازم لتحقيق خطوات سريعة على أرض الواقع في تنفيذ المشروعات القومية والانتهاء من المشروعات الجاري العمل بها.


وأوضحت السعيد أن الاعتماد الإضافي يأتي في ضوء توجيهات رئيس الجمهورية بسرعة الإنتهاء من المرحلة الأولى من مشروع محور الفردوس، لافته إلى أن التكلفة الإجمالية للمرحلة الأولى من المشروع تصل إلى نحو 1.191 مليار جنيه.


جدير بالذكر أن مشروع محور الفردوس يساهم في تخفيف الكثافة المرورية القادمة من وسط القاهرة وحلوان والمارة بمنطقة مصر الجديدة ومدينة نصر والمتجهه إلى القاهرة الجديدة، مما يخفف الضغط على كل من شارع إمتداد رمسيس وإسماعيل الفنجري وحتى محور المشير طنطاوي، وتبدأ المرحلة الأولى من ميدان تاكي إلى محور المشير طنطاوى مرورًا بشارع صلاح سالم ومحور الأتوستراد وطريق إعمار، أما المرحلة الثانية فتبدأ من محور المشير طنطاوي وحتى محور الشهيد ثم الربط على شارع ذاكر حسين مرورًا بالوحدات العسكرية، وتبدأ المرحلة الثالثة من ميدان تاكي وحتى ش لطفي السيد مرورًا بشارع أحمد سعيد، ويبدأ مشروع محور الفردوس من ترعة الجبل مرورًا بشارع مصر والسودان –أحمد سعيد – صلاح سالم – محور الأتوستراد عند منشأة ناصر ومع امتداد محور الشهيد رابطاً على ش ذاكر حسين (الميثاق)، ويبلغ طوله حوالي 12 كم.

المجتمعات العمرانية الاسكان والمرافق هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية اقتصادية محور الفردوس

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