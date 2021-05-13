تطور خطير.. جيش الاحتلال الإسرائيلي يطلق غازات سامة شمال قطاع غزة

صعّد الجيش الإسرائيلي هجومه العنيف والمتواصل على قطاع غزة، وكثف غاراته الجوية والمدفعية والبحرية على أنحاء القطاع، فيما ترد حركة حماس برشقات صاروخية متتالية باتجاه مستوطنات ومدن إسرائيلية.

ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" عن شهود عيان أن الجيش الإسرائيلي أطلق غازات سامة صوب مدينة الشيخ زايد شمالي قطاع غزة، فيما هرع السكان لإخلاء منازلهم بعد تعرضهم للاختناق.

وأفادت وسائل إعلام فلسطينية، في نبأ عاجل لها، بأن سلسلة غارات قصفت موقع الشهيد عيسى البطران في مخيم البريج وسط قطاع غزة.

وبحلول فجر اليوم الخميس، جددت إسرائيل غاراتها الجوية على الأراضي الفلسطينية المحتلة، ودمرت مبنى سكني من ستة طوابق وسط مدينة غزة.

بينما جددت القوى العالمية دعواتها إلى الهدوء وضبط النفس ووقف التصعيد بين إسرائيل وفلسطين.

وقال متحدث عسكري إن إسرائيل أعدت قوات قتالية على طول حدود غزة وكانت في مراحل مختلفة من التحضير للعمليات البرية، في خطوة من شأنها أن تعود بعمليات التوغل بين إسرائيل وغزة في عامي 2014 و 2008-2009.

وقال الكولونيل جوناثان كونريكوس "رئيس الأركان يتفقد تلك الاستعدادات ويقدم النصائح.. لدينا مقر قيادة وثلاثة ألوية مناورة في غزة يعدون أنفسهم لهذا الوضع ولحالات الطوارئ المختلفة.

وفي وقت سابق، قالت وسائل إعلام فلسطينية إن زوارق حربية إسرائيلية قصفت المنطقة الشمالية الغربية من القطاع.

وكانت وكالة "رويترز" للأنباء، ذكرت أن جيش الاحتلال الإسرائيلي يحشد قوات ضخمة على الحدود مع قطاع غزة.

وحسب الوكالة، تجهز إسرائيل لحشد قوات برية كبيرة على طول حدود غزة اليوم الخميس، في الوقت الذي أطلقت حماس وابلًا صاروخيًا على جنوب إسرائيل منذ الليل.