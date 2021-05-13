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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

آلاف الفئران تهاجم محاصيل ومنازل هذه الدولة .. شاهد

صدى البلد

هاجمت آلاف الفئران نيو ساوث ويلز باستراليا، وقام المواطنون بنشر مقاطع فيديو للفئران وهي تتحرك بسرعة على الأرض وتبدو وكأنها تتسبب في زلزال والأرض تتحرك من قوتها.  

وفقا لما ورد في صحيفة “ ميرور” البريطانية، فإن رواد التواصل الإجتماعي نشروا مقاطع فيديو لآلاف الفئران التي هاجمت الحقول ومنها إلى المنازل القريبة من المناطق الريفية. 

 

 

 

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نشرت وسائل إعلام استرالية رسائل تحذيرية للمواطنين بعد مهاجمة عدد كبير من المناطق الحيوية والريفية بسبب إجتياح الفئران لمعظم أنحاء البلاد.

 

أهابت وسائل الإعلام بتوخي الحذر، وذلك بعد استغاثة مئات المواطنين من هجوم عشرات الفئران إلى منزلهم و إفساد الحقول من خلال تناول المحاصيل.

 

جدير بالذكر أن الحكومة أعلنت أن تلك الهجمة لم تحدث منذ زمن بعيد، فإن الدولة تتعرض لطاعون من نوع جديد يجتاح البلاد و يبدو أنها تفقد القدرة على السيطرة عليه. 

فئران استراليا مقاطع فيديو زلزال حقول منازل

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