عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

وزارة البيئة: جائحة كورونا يجب أن تكون نقطة الانطلاق للحفاظ على كوكب الأرض

صدى البلد

أكد الدكتور أيمن حمادة رئيس الإدارة المركزية للتنوع البيولوجي بوزارة البيئة ضرورة أن تكون جائحة فيروس كورونا الحالية نقطة الانطلاق نحو الحفاظ على كوكب الأرض وعلى فرص بقاء الإنسان.. لافتا إلى أن الحفاظ على البيئة والطبيعة ليس رفاهية ولم يعد خياراً.


وقال رئيس الإدارة المركزية للتنوع البيولوجي بوزارة البيئة، فى تصريحات لوكالة أنباء الشرق الأوسط ، اليوم الخميس حول كيفية التعافى من تداعيات فيروس كورونا ، إنه لابد من إحداث تغييرات جذرية لصالح الطبيعة والبشر، والعودة إلى الطبيعة والحلول المعتمدة على الطبيعة و إعادة البناء يجب أن تكون بصورة أفضل مما سبق.


وأضاف أنه لا سبيل في إنقاذ الكوكب وفرص البقاء إلا بالتصدي للاحتباس الحراري وتداعياته والتصدى كذلك لتدمير الموائل الطبيعية والنظم البيئية والفقد في الأنواع والموارد الوراثية ..مشيرا إلى ضرورة الاتجاه نحو التعافي الأخضر وإعادة بناء الاقتصاد لتعويض الخسائر المادية ويجب أن تتسم خطط إعادة البناء وتعافي الاقتصاد بآثار إيجابية طويلة الأمد وتتسق مع محاور ومعايير الاستدامة.


ونوه أيضا إلى ضرورة أن تتسم تلك الخطط بالشمولية ومعالجة قضايا عدم المساواة والمجتمعات الفقيرة وتدعم صحة أفضل للبشر مع مراعاة التأثيرات على تغير المناخ وفقد التنوع البيولوجي وحماية عناصر البيئة بجانب مراعاة التنمية منخفضة الانبعاثات والكفاءة في إستخدام الموارد..مشيرا إلى أن الحفاظ على رأس المال الطبيعي يعتبر أحد أهم عناصر الأصول الاقتصادية.


ولفت إلى بعض أساليب نهج الاقتصاد الأخضر ومنها البنية التحتية الخضراء، الطاقة النظيفة المستدامة ، النقل المستدام،العمارة الخضراء، الوظائف الخضراء، التنوع البيولوجي والحلول القائمة على الطبيعة، التكنولوجيا الذكية مناخياً والبحوث العلمية الداعمة والتشريعات البيئية.. موضحا أن الدول الخمسين الكبرى أنفقت 14.6 تريليون دولار في إجراءات تتعلق بالجائحة.


وأكد الدكتور أيمن حمادة ، فى ختام تصريحاته ، على أن الحفاظ على البيئة والطبيعة لم يعد اختياراً وأن الحفاظ على الطبيعة مسئولية مشتركة بين كافة الأطراف والجهات المعنية والأفراد وضرورة تفعيل دور المجتمعات المحلية ومستخدمي الموارد وكذلك تفعيل دور الأفراد وخاصة الشباب وإحترام الطبيعة والمناطق المحمية والتقليل من المخلفات والملوثاث والاعتراف بحق الكائنات الأخرى في العيش في بيئاتها بالإضافة الى المساعدة في نشر الوعي البيئي.

ترشيحاتنا

الوضع مخيف .. كيف تقضي ممرضات سوهاج عيد الفطر داخل مستشفيات العزل

150 مليون جنيه اعتماد إضافي لمشروع "محور الفردوس"

وزير المالية: احتياطى « الفكة» يُغطى احتياجات الأسواق والمواطنين لمدة عام

في أول أيام العيد.. مواجهات حامية داخل الأراضي المحتلة

83 شهيدا ضحايا جيش الاحتلال الإسرائيلي .. آخر تطورات الأوضاع في فلسطين

وزير قطاع الأعمال: دمج 32 شركة ومحلج للغزل والنسيج.. وإنشاء 14 مركزاً ترويجياً بالخارج

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

قرارت حكومية جديدة تطبق اليوم للحد من انتشار كورونا.. تعرف عليها

ضحايا إجازة العيد.. مصرع وإصابة ٨ في انقلاب ميكروباص بطريق سانت / كاترين دهب

تحذير عاجل من سامسونج لجميع مستخدمي هواتف Galaxy.. تفاصيل

بسبب بانون .. اقتراب نجم الرجاء المغربي من الانضمام إلى الأهلي

مواعيد صلاة عيد الفطر 2021 في كل المحافظات

المالية : سداد مستحقات الكهرباء والمياه لدى الهيئات الموازنية مركزيًا.. قبل نهاية يونيو

موعد صلاة عيد الفطر 2021 بالمحافظات .. وكيفية أدائها فى المنزل

دعاء آخر يوم في رمضان.. أدعية وأذكار احرص عليها قبل المغرب بدقائق

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مواصفات رولز رويس 103EX المستقبلية .. صور

كعك العيد عادة فرعونية تطورت صناعته بعد دخول الغسلام مصر والإخشيديون حشوه بالدنانير

شقيق شهيد الواحات: الاختيار 2 تجسيد لمعاناة أعين لا تنام لحمايتنا

مواصفات الوحش الصيني شانجان السفين 2021 في السعودية .. صور

فيديو

شاهد .. اشتعال سيارة فيراري F40 نادرة

شاهد.. هدية الرئيس السيسي لأهالي الشهداء قبل عيد الفطر

حفيد ساحر الكرة المصرية محطم الأرقام القياسية.. يستغل مهاراته في إسعاد المواطنين|فيديو

فيديوجراف.. مباراة الأهلي والزمالك هل تحسم مشوار الدوري الليلة؟

المزيد

ساحة رأي

رمضان البيه يكتب: تحية شكر وعرفان للسيد الرئيس

د.فتحي حسين يكتب: أين تذهب أموال الزكاة في مصر

وفاء حسام الدين حسن تكتب: وَكَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ

فاطمة حسن تكتب: سنن العيد وأحكامه

ميران حسين تكتب: ضد المنطق.. «شنطة البطيخة وجراب البيض»

خالد الشناوي يكتب: أحداث الماضي وحكايته

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.طارق منصور

كل واشكر مولاك في العيد

شريف سمير

«حقنة» الجنسية الأمريكية!

مروة لطفي

عيد بلا خيبات عاطفية!

بهجت العبيدي

في التفكير العلمي

مديحة عاشور

عبده داغر أسطورة الموسيقى.. وداعًا

إسلام كمال

حرب الأقصي الجديدة!

محمد نوار

العيد فرحة!

إبراهيم شعبان

أسبانيا تحتفل والهند تبكي.. أعاجيب كورونا

اﻟﻤﺰﻳﺪ