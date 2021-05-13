غرفة عمليات لمتابعة العمل بالمرافق المختلفة بالمدينة خلال عيد الفطر المبارك

أكد المهندس عادل النجار رئيس جهاز تنمية مدينة السادس من أكتوبر، وجود مجموعة عمل (طوارئ) برئاسة نائب رئيس الجهاز طوال أيام الإجازة، ووضع خطة لمتابعة سير العمل واستمرار تطبيق الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا، والالتزام بالقرارات الصادرة من مجلس الوزراء خلال إجازة عيد الفطر المبارك، للمحافظة على صحة وسلامة المواطنين.

ووجه المهندس عادل النجار، بتفعيل غرفة عمليات لمتابعة انتظام سير العمل بالمرافق العامة بالمدينة والاستعداد للتدخل الفوري في حالات الطوارئ، كما وجه الإدارات المختصة بمواصلة الجهود المبذولة في تعقيم وتطهير مختلف الأحياء واستغلال فترة الأعياد لرفع كفاءة (الإنارة- النظافة- رش المبيدات الحشرية).

وشدد على رؤساء الأحياء بالمرور الدوري كل في نطاق عمله، للتأكد من التزام المواطنين بقرارات الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

وأوضح "النجار" أنه يوجد لجنة تدخل سريع برئاسة المشرف العام على إدارة الأمن ومدير أمن الجهاز، لكل من تسول له نفسه المخالفة في البناء أو أي نوع آخر من المخالفات.