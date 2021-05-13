نتعامل بشكل صارم.. الزراعة: نتصدى لأي تعديات للرقعة الزراعية ونوفر خطا ساخنا للرد على الاستفسارات

الزراعة

قال الدكتور محمد القرش، المتحدث الرسمي باسم وزارة الزراعة، إن الدولة المصرية مهتمة بشكل كبير بالحفاظ على الرقعة الزراعية، مشيرا إلى أن حجم الاستثمار والمليارات التى تقدمها لها للتوسع فى المساحات المنزرعة واضحة جدا.



وأضاف "القرش" خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح الخير يا مصر" المذاع عبر فضائية "الأولى"، أن الهدف من تلك المساحات هى الحفاظ على لقمة العيش للمواطن المصرى والفلاح، وبالتالى لن يتم السماح لأى تعديات للرقعة الزراعية وفقا لتوجيهات الرئيس السيسي ووزير الزراعة.



وتابع أنه يتم تشكيل غرف حتى خلال فترة الأعياد لمتابعة الرقع الزراعية والقدرة على التواصل مع المواطنين بشكل سريع، حيث أنه فى حالة وجود أى حالة تعدى على الأراضى الزراعية من قبل المواطنين يتم إزالتها فورا، لافتا إلى أنه يتم إتخاذ إجراءات صارمة تحافظ على الرقعة الزراعية وتأمين الإحتياجات من الغذاء وتوفير الاقتصاد.



وأكد أنه بالفترة الأخيرة الإجراءات الصارمة التى تقدمها الدولة المصرية لأى تعديات أدت إلى حدود تلك التعديات، ولكن الوزارة فى قمة اليقظة، حيث انه يوجد خط ساخن 15500 أو 19561 لاستفسار وتلقى الشكاوى من المواطنين، بالإضافة إلى غرفة عمليات مشكلة خاصة بذلك الموضوع.

