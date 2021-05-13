فى أول أيام العيد.. أجهزة المدن تشكل غرف طوارئ وخطة لمتابعة المقاهي والمولات

يحتفل المصريون اليوم بعيد الفطر المبارك ، والذى يأتي فى ظروف استثنائية بسبب انتشار فيروس كورونا، ووسط تطبيق قرارات مجلس الوزراء للحد من انتشار فيروس كورونا.

حيث تواصل أجهزة المدن الجديدة حملات متابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية بالمقاهي والمولات خلال فترة الإجازة لمجابهة كورونا، والتي كان ضمن قراراتها، غلق المحال والمطاعم والمقاهي والكافتريات والكازينوهات والمراكز التجارية (المولات التجارية) وغيرها من المحال والمنشآت من الساعة الـ٩ مساء وحتى الساعة الـ٦ صباحاً، واستمرار العمل بالقرار حتى يوم ٢١ مايو الجاري، وذلك ضمن الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا.

وأكد المهندس أمين غنيم رئيس جهاز مدينة القاهرة الجديدة، أنه تم تشكيل مجموعة عمل (طوارئ) برئاسة نائب رئيس الجهاز، ووضع خطة لـ متابعة سير العمل خلال إجازة عيد الفطر المبارك، موجهاً بتفعيل غرفة عمليات لمتابعة انتظام سير العمل بالمرافق العامة بالقاهرة الجديدة والاستعداد للتدخل الفوري في حالات الطوارئ.

كما وجه رئيس الجهاز، الإدارات المختصة بمواصلة الجهود المبذولة في تعقيم وتطهير مختلف الأحياء واستغلال فترة الأعياد لرفع كفاءة (الإنارة - النظافة - رش المبيدات الحشرية).

وشدد رئيس جهاز مدينة القاهرة الجديدة، على رؤساء الأحياء، بالمرور الدوري كل في نطاق عمله، للتأكد من التزام المواطنين بقرارات الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

وأوضح رئيس الجهاز، أن هناك لجنة تدخل سريع برئاسة المشرف العام على إدارة الأمن، للتعامل مع مخالفات البناء أو أي نوع آخر من المخالفات، كما يوجد الخط الساخن 15100 لتلقى جميع شكاوى وبلاغات المياه على مدار 24 ساعة.

وأشار رئيس الجهاز، إلى أنه تم التنبيه على مسئولي المياه والصرف بضرورة المرور مع المقاولين المكلفين بأعمال الصيانة بالمدينة، على جميع المحاور الرئيسية وداخل المناطق والأحياء السكنية، والتأكد من سلامة وتغطية جميع غرف المحابس والمطابق، مشيراً إلى أنه سوف يتم تحميل المقاول المسئولية المادية والجنائية فى حالة حدوث أى حادثة أو مشكلة بسبب غرفة محابس أو مطبق وتعميم ذلك على غرف التليفونات أيضا، مع ضرورة قيام نواب التجمعات بإرسال خطابات دورية للمقاولين والشركة المصرية للاتصالات بذلك.

في سياق متصل، كلف المهندس عبداللطيف بشارة رئيس جهاز تنمية مدينة الشروق، مجموعة عمل متكاملة لمواجهة أي طوارئ خلال فترة إجازة عيد الفطر المبارك والعمل على متابعة انتظام المرافق العامة بالمدينة.

وشدد رئيس الجهاز، على رفع درجة استعداد غرفة طوارئ الخط الساخن والخاصة باستقبال شكاوى المواطنين عبر الرقم المختصر 15100.

كما أوضح المهندس عبداللطيف بشارة، أن فريق الطوارئ مكون من ممثلي إدارات “الزراعة - التشغيل والصيانة – الحركة - صيانة الإنارة- التنمية - الأمن”، وذلك بهدف الاطمئنان على حسن سير العمل المكلف بها تلك المنظومات الهامة، ومن أبرزها رعاية المسطحات الخضراء ومرفق مياه الشرب والصرف الصحي ومعدات الطوارئ والإنارة العامة، وكذا مواجهة المخالفات والإشغالات، علاوةً على سرعة التفاعل والاستجابة للشكاوى الواردة والعمل على راحة قاطنى مدينة الشروق.

وأكد المهندس عادل النجار رئيس جهاز تنمية مدينة السادس من أكتوبر، وجود مجموعة عمل (طوارئ) برئاسة نائب رئيس الجهاز طوال أيام الإجازة، ووضع خطة لمتابعة سير العمل واستمرار تطبيق الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا، والالتزام بالقرارات الصادرة من مجلس الوزراء خلال إجازة عيد الفطر المبارك، للمحافظة على صحة وسلامة المواطنين.

ووجه المهندس عادل النجار، بتفعيل غرفة عمليات لمتابعة انتظام سير العمل بالمرافق العامة بالمدينة والاستعداد للتدخل الفوري في حالات الطوارئ، كما وجه الإدارات المختصة بمواصلة الجهود المبذولة في تعقيم وتطهير مختلف الأحياء واستغلال فترة الأعياد لرفع كفاءة (الإنارة- النظافة- رش المبيدات الحشرية).

وشدد سيادته على رؤساء الأحياء بالمرور الدوري كل في نطاق عمله، للتأكد من التزام المواطنين بقرارات الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

وأوضح "النجار" أنه يوجد لجنة تدخل سريع برئاسة المشرف العام على إدارة الأمن والسيد مديرأمن الجهاز، لكل من تسول له نفسه المخالفة في البناء أو أي نوع آخر من المخالفات.