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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

rolls royce 103 ex

مواصفات رولز رويس 103EX المستقبلية .. صور

رولز رويس 103EX
رولز رويس 103EX

كشفت مؤخرا شركة رولز رويس عملاق صناعة السيارات البريطانية عن موديل مستقبلي من عام 2035 وهو 103EX بدون مقود (دريكسيون) لانها ذاتية القيادة. 



ويبلغ الطول الكلي للسيارة 103EX نحو 5.9 متر وعرضها نحو 1.5 متر وتعتمد على منظومة دفع كهربائية بقوة 500 كيلوواط بدون انبعاثات كربونية.



السيارة سقفها زجاجي بالكامل وتتسع لراكبين فقط وزودت مقصورة السيارة بأحدث ألواح “Macassar” الخشبية المصنوعة يدويًا لمزيد من الفخامة والرقي، وتستقر شاشة تحكم OLED بدلًا من لوحة القيادة وعجلة التحكم. 

وتمثل رولز رويس 103EX الإختبارية نظرة الشركة لسياراتها المستقبلية فائقة الفخامة مزودة بالمحركات الكهربائية وتقنيات القيادة الذاتية بالكامل.

وقال Torsten Müller-Ötvös الرئيس التنفيذي للشركة إن إنتاج أول سيارة كهربائية ذاتية القيادة بالكامل، كانت 103EX كان بمثابة بيان نوايا ضخم. و أظهر بشكل لا لبس فيه أن رولز رويس تعتبر الطاقة الكهربائية مستقبل السيارات.

ونشرت رولز رويس بعض الصور الجديدة للسيارة تكشف عن مظهر حيوي للسيارة ذات اللون المميز في مقر رولز رويس الأنيق. وفي المستقبل ستمكن رولز رويس عُملاءها من الحصول على سيارات ذات تصميم خارجي فريد، وستحافظ الشركة على فلسفة الراحة المطلقة للملاك الذين يوظفون في الوقت الراهن سائقين خاصين للجلوس خلف المقود بينما ينعمون بالراحة في المقاعد الخلفية من خلال القيادة الذاتية بالكامل.

103EX رولز رويس ROLLS ROYCE سيارات مستقبلية

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