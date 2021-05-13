مدير بطولة فرنسا المفتوحة: موراي يستحق بطاقة دعوة

سيشارك آندي موراي في الأدوار التمهيدية لبطولة فرنسا المفتوحة للتنس هذا الشهر، لكن جي فورجيه مدير البطولة قال إن المصنف الأول عالميا سابقا "يستحق" الحصول على بطاقة دعوة للبطولة المقرر إقامتها على الأراضي الرملية.

وتراجع موراي، الحاصل على 3 ألقاب في البطولات الأربع الكبرى، إلى المركز 123 في التصنيف العالمي بعد رحلة علاج طويلة بسبب الخضوع لجراحات أعلى الفخذ، لكن فورجيه قال إن اللاعب الأسكتلندي، الذي بلغ النهائي في رولان جاروس عام 2016، من المحتمل أن يستطيع الفوز على "نصف اللاعبين الموجودين في القرعة الرئيسية".

ولم يتم الإعلان عن اللاعبين الحاصلين على بطاقات دعوة للمشاركة في البطولة خلال الفترة من 30 مايو وحتى 13 يونيو، بينما ستبدأ الأدوار التمهيدية في 24 مايو.

وقال فورجيه للصحفيين "أعرف أن آندي سيدخل الأدوار التمهيدية، وأعرف أنه يتدرب في روما، لقد تابعته يلعب ويشارك في بعض المجموعات أمام نوفاك ديوكوفيتش".

وأضاف "آندي لاعب رائع وهو يستحق بكل تأكيد (بطاقة دعوة). هذا نقاش يجب أن يحدث بينه وبين فريق عملنا. نريد أن نراه في حالة جيدة وأتمنى أن يصبح على ما يرام".

وتابع "لم يلعب أي مباريات وهذا بوضوح ما يحتاج أي لاعبه إلى فعله قبل الارتباط ببطولة كبيرة خاصة عندما تكون ستلعب مباراة يحسمها الأفضل في خمس مجموعات".

وغاب موراي (33 عاما) عن بطولة أستراليا المفتوحة بسبب بروتوكولات العزل بعد إصابته بفيروس كورونا، وشارك في 8 مباريات فقط هذا العام بعدما تسببت إصابة في الفخذ في انسحابه من بطولة ميامي المفتوحة في مارس.

وظهر موراي في بطولة إيطاليا المفتوحة، لكنه شارك فقط في منافسات الزوجي مع مواطنه البريطاني ليان برودي.

وقال موراي لهيئة الإذاعة البريطانية (بي.بي.سي) "هذا قرار المسؤولين في بطولة فرنسا المفتوحة ويتعلق بما يريدون فعله. أرغب في الحصول على فرصة اللعب هناك، لكني أحترم أيضا أن لديهم العديد من اللاعبين الجيدين، والعديد من اللاعبين في التصنيف بين 120 و160. لم أكن جاهزا على مدار ثلاثة أو أربعة أشهر".

