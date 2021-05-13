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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

نشرة المرأة .. أعراض جديدة لكورونا تزيد من احتمالية الوفاة وحيل سريعة تخلصك من عسر الهضم

صدى البلد

نشر موقع صدى البلد عددا من الأخبار المهمة في مجالي المرأة والصحة، وسوف نعرض إليكم أبرز هذه الأخبار خلال التقرير التالي..

رنجة وكحك.. تعرف على دايت أول يوم العيد

الرنجة و الكحك، من أبرز الأكلات التي يحرص الكثير من الأشخاص على تناولها في عيد الفطر المبارك فهما أحد أهم الطقوس بالأحتفال بالعيد، ولكن يخشي البعض من تناول هذه الأطعمة حتى لا يزيد وزنهم.

لذا كشف محمد عادل باتيستا، خبير التغذية ومدرب كمال الأجسام، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الأجتماعي عن دايت أول يوم عيد الفطر المبارك.

أعراض جديدة لكورونا تزيد من إحتمالية الوفاة 

يصاب 80 فى المائة من مصابى فيروس كورونا  بخطر الوفاة وفقا لتحليل أجراه الإتحاد الدولى للبحوث نتيجة إصابتهم بخلل وظيفي عصبي ومضاعفات العصبية

فوائد أكل الحمص فى العيد عديدة تعرفى عليها


فوائد أكل الحمص فى العيد كثيرة فهو مصدر غني بالفيتامينات والمعادن والألياف و قد يقدم الحمص مجموعة متنوعة من الفوائد الصحية ، مثل تحسين الهضم والمساعدة في إدارة الوزن وتقليل مخاطر الإصابة بالعديد من الأمراض.

موجودة بالمنزل ..حيل تخلصك من عسر الهضم

 

 

يواجه الكثيرين صعوبة في الهضم مع الإفراط في تناول الطعام مع أول أيام عيد الفطر المبارك . وهناك أعشاب و توابل تساعد على الهضم الصحي وصحة أمعائك وفقا لموقع parkwayeastيواجه الكثيرين صعوبة في الهضم مع الإفراط في تناول الطعام مع أول أيام عيد الفطر المبارك . وهناك أعشاب و توابل تساعد على الهضم الصحي وصحة أمعائك وفقا لموقع parkwayeastيواجه الكثيرين صعوبة في الهضم مع الإفراط في تناول الطعام مع أول أيام عيد الفطر المبارك . وهناك أعشاب و توابل تساعد على الهضم الصحي وصحة أمعائك وفقا لموقع parkwayeast

 

 

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