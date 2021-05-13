نشرة المرأة .. أعراض جديدة لكورونا تزيد من احتمالية الوفاة وحيل سريعة تخلصك من عسر الهضم

نشر موقع صدى البلد عددا من الأخبار المهمة في مجالي المرأة والصحة، وسوف نعرض إليكم أبرز هذه الأخبار خلال التقرير التالي..

الرنجة و الكحك، من أبرز الأكلات التي يحرص الكثير من الأشخاص على تناولها في عيد الفطر المبارك فهما أحد أهم الطقوس بالأحتفال بالعيد، ولكن يخشي البعض من تناول هذه الأطعمة حتى لا يزيد وزنهم.

لذا كشف محمد عادل باتيستا، خبير التغذية ومدرب كمال الأجسام، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الأجتماعي عن دايت أول يوم عيد الفطر المبارك.

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فوائد أكل الحمص فى العيد كثيرة فهو مصدر غني بالفيتامينات والمعادن والألياف و قد يقدم الحمص مجموعة متنوعة من الفوائد الصحية ، مثل تحسين الهضم والمساعدة في إدارة الوزن وتقليل مخاطر الإصابة بالعديد من الأمراض.

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