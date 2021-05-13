استشاري تغذية علاجية تكشف عن روشتة لتجنب زيادة الوزن في العيد مع تناول الكعك

كشفت الدكتورة فرح حسين، استشارى التغذية العلاجية، روشتة لتجنب زيادة الوزن فى العيد مع تناول الكعك، قائلة: السعرات الحرارية الخاصة بالكعك تكون متفاوتة وتعتمد على أكثر من عامل، منها حجمها والمكونات الخاصة بها وحشوتها من شوكولاتة أو ملبن او غيره.



وأضافت "فرح" خلال حوارها ببرنامج "صباح الخير يا مصر" المذاع عبر فضائية "الأولى"، أن الأحجام الطبيعية للكعك تصل بين 200 او 50 سعرة حرارية، موضحة ان الغريبة على الرغم من حجمها إلا أن سعراتها عالية جدا، والبسكون السادة ما بين 60 إلى 90 سعرة حرارية.



وتابعت أنه من الممكن تناول الكعك والبسكوت حتى الوصول إلى 600 سعرة حرارية يوم واحد فقط أو تقسيمهم على يومين، لافتة إلى أنه فى حالة تناول أكثر من ذلك لا يكون حينها قيمتها الغذائية عالية ومشاكلهم الصحية تزيد.



وأكدت أنه من الممكن تناول أكثر من سعرة حرارية فى حالة ممارسة الرياضة وعدم وجود مشاكل صحية مثل السكر أو الأوعية الدموية، حيث أنها من الممكن أن تصل إلى 1000 سعرة، ولكن فى المقابل عليه تزويد النشاط الحركى ونسبة المياه وتعويضه فى بقية الوجبات وتجنب الوجبات الدسمة والمقلية، وأن يتناول كعك العيد صباحا.



