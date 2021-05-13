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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

دون إصابات... حادثا سير بكورنيش الإسكندرية صباح أول أيام عيد الفطر

حادثي سير بكورنيش
حادثي سير بكورنيش الإسكندرية

شهد طريق الكورنيش بالإسكندرية، اليوم الخميس، حادثي تصادم منفصلتين بين ٤ سيارات ملاكى في أول أيام عيد الفطر المبارك، دون إصابات، وذلك بسبب السرعة الزائدة بمنطقة سيدي جابر وسبورتنج.
وعلى الفور تم  إبلاغ غرفة عمليات المرور المتواجدة بطول الكورنيش، وتم رفع آثار الحادث وتسيير الحالة المرورية.

وتلقى اللواء محمود أبوعمرة، إخطارا من مأمور قسم شرطة سيدي جابر، يفيد بورود بلاغ من ضباط شرطة المرور بوقوع حادثي تصادم بنطاق القسم.

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وعلى الفور انتقل ضباط القسم مصحوبا بسيارتي إسعاف الى موقعي الحادث، وتبين أن الحادث نتج عن السرعة الزائدة على طريق الكورنيش، وحدثت تلفيات بالسيارات دون إصابات.
وتحرر المحضر اللازم بالواقعتين لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

اخبار المحافظات أخبار محافظة الإسكندرية عيد الفطر طريق الكورنيش الحالة المرورية

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