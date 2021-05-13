عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

مسلسل نسل الأغراب الحلقة الأخيرة .. لم ينجو أحد .. إعدام عساف وغفران الغريب

كرارة والسقا
كرارة والسقا

شهدت الحلقة الأخيرة من مسلسل "نسل الأغراب"، إعدام عساف الغريب، وغفران الغريب؛ وذلك بعد القبض عليهما من جانب الشرطة.
 

وارتكب غفران وعساف، عددا من الجرائم؛ ما جعل أهل البلد يهاجموهما ويحاولون قتلهما؛ ولكن الشرطة جاءت وألقت القبض عليهما.
 

وقتل عساف الغريب، العمدة حسيب، حيث ذهب له وأخبره أن دوره قد أتى بالتخلص منه، حيث قام بشنقه.
 

وذهب عساف الغريب أيضا إلى بكري، وتشاجر معه حتي قتله هو ووالده، وسط فرحة عارمة من الغجر.
 

كما ذهبت جليلة إلى غفران الغريب لكي تقتله، حيث اعترف لها أنه قتل شقيقها علي الغريب، وابنها حمزة، بالإضافة إلى والدها منذ أكثر من 20 عاما، إلا أن والدة غفران، أنقذته؛ عندما همَّت “جليلة” بإطلاق النار عليه.
 

وأرسل غفران الغريب جثة حمزة إلى والده، عساف الغريب، وعقب ذلك قتل “غفران” علي الغريب.

الحلقة الأخيرة من مسلسل نسل الأغراب.. محمد سامى يحبس أنفاس الجمهور

مسلسل نسل الأغراب الحلقة 29.. عساف يقتل شقيقه وغفران يقتل ابن عساف

أبطال مسلسل نسل الأغراب في رمضان 2021

مسلسل «نسل الأغراب» من بطولة كلّ من أحمد السقا وأمير كرارة، وأحمد مالك، وأحمد داش، ومي عمر، ونجلاء بدر، وسلوى عثمان، وعماد زيادة، وهدير عبدالناصر، وفردوس عبدالحميد، وأسماء أبواليزيد، وإدوارد، ومحمد جمعة، ومحمد مهران، ودياب، سيناريو وحوار وإخراج محمد سامي.
 

قصة مسلسل نسل الأغراب

مسلسل «نسل الأغراب»، ينتمي إلى الدراما الصعيدية، حيث يُجسد أحمد السقا، دور شخص يُدعى «غفران الغريب»، بينما يظهر أمير كرارة، في دور شقيقه «عساف الغريب»، وتقع بينهما العديد من المشكلات بسبب النساء والغيرة الشديدة ويتصارعان سويًا ويحاول كل منهما الانتصار لنفسه ولو على حساب الآخر فضلًا عن أن كل منهما من أم مختلفة.


ويُمثل «نسل الأغراب»، التجربة الأولى لـ أمير كرارة، في الدراما الصعيدية، إذ خضع لجلسات تحضيرية من أجل التدريب على التحدث باللهجة الصعيدية، دون أي صعوبات،  على عكس الفنان أحمد السقا، الذي جسد دور صعيدي في كثير من الأعمال الفنية سواء السينما أو التليفزيون، لعلّ أبرزها فيلم «الجزيرة».

سلوي عثمان مسلسل نسل الاغراب عماد زياد غفران الغريب عساف الغريب محمد جمعة الحلقة الأخيرة من مسلسل نسل الأغراب على الغريب نسل الأغراب رمضان 2021 محمد مهران نجلاء بدر مي عمر محمد سامى

موضوعات متعلقة

أمير كرارة يلعب بالصواريخ ويهنئ جمهوره بعيد الفطر ..فيديو

أحمد السقا ينشر فيديو من نسل الأغراب.. شاهد

ترشيحاتنا

دعاء لبس الثوب الجديد أو النعل يوم العيد

الوضع مخيف .. كيف تقضي ممرضات سوهاج عيد الفطر داخل مستشفيات العزل

150 مليون جنيه اعتماد إضافي لمشروع "محور الفردوس"

وزير المالية: احتياطى « الفكة» يُغطى احتياجات الأسواق والمواطنين لمدة عام

في أول أيام العيد.. مواجهات حامية داخل الأراضي المحتلة

83 شهيدا ضحايا جيش الاحتلال الإسرائيلي .. آخر تطورات الأوضاع في فلسطين

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

قرارت حكومية جديدة تطبق اليوم للحد من انتشار كورونا.. تعرف عليها

ضحايا إجازة العيد.. مصرع وإصابة ٨ في انقلاب ميكروباص بطريق سانت / كاترين دهب

تحذير عاجل من سامسونج لجميع مستخدمي هواتف Galaxy.. تفاصيل

بسبب بانون .. اقتراب نجم الرجاء المغربي من الانضمام إلى الأهلي

مواعيد صلاة عيد الفطر 2021 في كل المحافظات

المالية : سداد مستحقات الكهرباء والمياه لدى الهيئات الموازنية مركزيًا.. قبل نهاية يونيو

موعد صلاة عيد الفطر 2021 بالمحافظات .. وكيفية أدائها فى المنزل

دعاء آخر يوم في رمضان.. أدعية وأذكار احرص عليها قبل المغرب بدقائق

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مواصفات رولز رويس 103EX المستقبلية .. صور

كعك العيد عادة فرعونية تطورت صناعته بعد دخول الغسلام مصر والإخشيديون حشوه بالدنانير

شقيق شهيد الواحات: الاختيار 2 تجسيد لمعاناة أعين لا تنام لحمايتنا

مواصفات الوحش الصيني شانجان السفين 2021 في السعودية .. صور

فيديو

شاهد .. اشتعال سيارة فيراري F40 نادرة

شاهد.. هدية الرئيس السيسي لأهالي الشهداء قبل عيد الفطر

حفيد ساحر الكرة المصرية محطم الأرقام القياسية.. يستغل مهاراته في إسعاد المواطنين|فيديو

فيديوجراف.. مباراة الأهلي والزمالك هل تحسم مشوار الدوري الليلة؟

المزيد

ساحة رأي

رمضان البيه يكتب: تحية شكر وعرفان للسيد الرئيس

د.فتحي حسين يكتب: أين تذهب أموال الزكاة في مصر

وفاء حسام الدين حسن تكتب: وَكَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ

فاطمة حسن تكتب: سنن العيد وأحكامه

ميران حسين تكتب: ضد المنطق.. «شنطة البطيخة وجراب البيض»

خالد الشناوي يكتب: أحداث الماضي وحكايته

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.طارق منصور

كل واشكر مولاك في العيد

شريف سمير

«حقنة» الجنسية الأمريكية!

مروة لطفي

عيد بلا خيبات عاطفية!

بهجت العبيدي

في التفكير العلمي

مديحة عاشور

عبده داغر أسطورة الموسيقى.. وداعًا

إسلام كمال

حرب الأقصي الجديدة!

محمد نوار

العيد فرحة!

إبراهيم شعبان

أسبانيا تحتفل والهند تبكي.. أعاجيب كورونا

اﻟﻤﺰﻳﺪ