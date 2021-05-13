مسلسل نسل الأغراب الحلقة الأخيرة .. لم ينجو أحد .. إعدام عساف وغفران الغريب

شهدت الحلقة الأخيرة من مسلسل "نسل الأغراب"، إعدام عساف الغريب، وغفران الغريب؛ وذلك بعد القبض عليهما من جانب الشرطة.



وارتكب غفران وعساف، عددا من الجرائم؛ ما جعل أهل البلد يهاجموهما ويحاولون قتلهما؛ ولكن الشرطة جاءت وألقت القبض عليهما.



وقتل عساف الغريب، العمدة حسيب، حيث ذهب له وأخبره أن دوره قد أتى بالتخلص منه، حيث قام بشنقه.



وذهب عساف الغريب أيضا إلى بكري، وتشاجر معه حتي قتله هو ووالده، وسط فرحة عارمة من الغجر.



كما ذهبت جليلة إلى غفران الغريب لكي تقتله، حيث اعترف لها أنه قتل شقيقها علي الغريب، وابنها حمزة، بالإضافة إلى والدها منذ أكثر من 20 عاما، إلا أن والدة غفران، أنقذته؛ عندما همَّت “جليلة” بإطلاق النار عليه.



وأرسل غفران الغريب جثة حمزة إلى والده، عساف الغريب، وعقب ذلك قتل “غفران” علي الغريب.

أبطال مسلسل نسل الأغراب في رمضان 2021

مسلسل «نسل الأغراب» من بطولة كلّ من أحمد السقا وأمير كرارة، وأحمد مالك، وأحمد داش، ومي عمر، ونجلاء بدر، وسلوى عثمان، وعماد زيادة، وهدير عبدالناصر، وفردوس عبدالحميد، وأسماء أبواليزيد، وإدوارد، ومحمد جمعة، ومحمد مهران، ودياب، سيناريو وحوار وإخراج محمد سامي.



قصة مسلسل نسل الأغراب

مسلسل «نسل الأغراب»، ينتمي إلى الدراما الصعيدية، حيث يُجسد أحمد السقا، دور شخص يُدعى «غفران الغريب»، بينما يظهر أمير كرارة، في دور شقيقه «عساف الغريب»، وتقع بينهما العديد من المشكلات بسبب النساء والغيرة الشديدة ويتصارعان سويًا ويحاول كل منهما الانتصار لنفسه ولو على حساب الآخر فضلًا عن أن كل منهما من أم مختلفة.



ويُمثل «نسل الأغراب»، التجربة الأولى لـ أمير كرارة، في الدراما الصعيدية، إذ خضع لجلسات تحضيرية من أجل التدريب على التحدث باللهجة الصعيدية، دون أي صعوبات، على عكس الفنان أحمد السقا، الذي جسد دور صعيدي في كثير من الأعمال الفنية سواء السينما أو التليفزيون، لعلّ أبرزها فيلم «الجزيرة».