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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

وكيل وزارة الصحة بقنا : سيارات الإسعاف كانت متمركزة صباحا بجوار المساجد

وكيل وزارة الصحة
وكيل وزارة الصحة بقنا

قال راجى تواضروس ، وكيل وزارة الصحة بقنا ، إننا نعمل على  3 محاور رئيسية الوقائى ، والعلاجى ، الإسعاف ، لافتا أن سيارات الإسعاف كانت متمركزة صباحا بجوار المساجد .

وأضاف  راجى تواضروس ، خلال حواره ببرنامج الآن ، المذاع على فضائية اكسترا نيوز ،  أن الإسعاف تمركزت على الطرق العامة والسريعة .

وتابع وكيل وزارة الصحة بقنا ، أننا نركز على القوى البشرية والمستلزمات والأدوية والأجهزة اللازمة والاكسجين والبلازما  ، منوها أننا نمتلك قوى انتشار سريعة و نعمل على وجود اماكن إنارة جديدة   .

وأكد وكيل وزارة الصحة بقنا ، أن المحافظ  فى لفه طيبة جاء للاطمئنان على مرضى العزل ، كما أنه قام بتقدير الفرق الطبية الموجودة واهتم بمتطلبات الجميع .

الإسعاف وكيل وزارة الصحة بقنا الأكسجين الفرق الطبية

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