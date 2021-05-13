وكيل وزارة الصحة بقنا : سيارات الإسعاف كانت متمركزة صباحا بجوار المساجد

قال راجى تواضروس ، وكيل وزارة الصحة بقنا ، إننا نعمل على 3 محاور رئيسية الوقائى ، والعلاجى ، الإسعاف ، لافتا أن سيارات الإسعاف كانت متمركزة صباحا بجوار المساجد .

وأضاف راجى تواضروس ، خلال حواره ببرنامج الآن ، المذاع على فضائية اكسترا نيوز ، أن الإسعاف تمركزت على الطرق العامة والسريعة .

وتابع وكيل وزارة الصحة بقنا ، أننا نركز على القوى البشرية والمستلزمات والأدوية والأجهزة اللازمة والاكسجين والبلازما ، منوها أننا نمتلك قوى انتشار سريعة و نعمل على وجود اماكن إنارة جديدة .

وأكد وكيل وزارة الصحة بقنا ، أن المحافظ فى لفه طيبة جاء للاطمئنان على مرضى العزل ، كما أنه قام بتقدير الفرق الطبية الموجودة واهتم بمتطلبات الجميع .