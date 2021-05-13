عاجل.. الجيش الإسرائيلي يهدد باجتياح قواته البرية لغزة

قال الجيش الإسرائيلي، أن قواته البرية جاهزة على حدود غزة، وإنه يدرس المنطقة وسيدخل في الوقت المناسب، وفق ما أوردت شبكة العربية.

وذكرت وسائل إعلام فلسطينية، أن إسرائيل تستهدف مقرات الأمن الداخلي التابعة لحماس في غزة، كما تستهدف الشريط الحدودي على مواقع في غزة.

واشتدت حرارة الهجمات الإسرائيلية على قطاع غزة قبل قليل، لتقوم قوات الإحتلال بتكثيف هجماتها من البحر والجو دون هوادة قريبة على الأقل خلال الـ24 ساعة القادمة.

وقصفت بوارج حربية إسرائيلية مواقع على سواحل مدينة غزة، تقول إنها تستهدف بها مواقع لحركة حماس، زاعمة أنها لاتستهدف مدنيين رغم، سقوط شهداء كثر منهم.



ومن الجو، دمرت الغارات الإسرائيلية كلية الرباط التابعة لداخلية حماس غربي قطاع غزة، كما تم قصف موقع في جباليا شمالي قطاع غزة، وكذلك،



وشنت غارات على موقع في حي التفاح شرقي مدينة غزة.

يأتي ذلك، بينما أمر وزير الدفاع الإسرائيلي بيني جانتس بتعزيزات مكثفة لمواجهة العنف داخل إسرائيل، وهو ما يقول بتصاعد الأحداث على كافة الصعد.

وبينما يستمر التصعيد، قالت مصادر سياسية، إن إسرائيل لن تتعاطى مع وقف لإطلاق النار قبل يوم السبت.

وقال الجيش الإسرائيلي إنه قتل نحو 100 من حماس واستهداف نحو 650 هدفا منذ بداية العملية العسكرية.

